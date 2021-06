Berlin - Demokratie ist manchmal hartes Brot. Alle redeten am Wochenende vom Wetter. Die Linke begann am Sonnabend ihren zweitägigen Bundesparteitag und redete über ihr Wahlprogramm und auch recht ausführlich über sich. Rund 100 Mitarbeiter und Mitglieder des Parteivorstands kamen dazu in den Reinbeckhallen in Berlin-Oberschöneweide zusammen, die übrigen Delegierten waren digital zugeschaltet. Co-Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow stimmte die Partei mit einer emotionalen Rede auf den Wahlkampf ein. „Die soziale Frage ist uns als Kern in unsere Gene geschrieben“, sagte sie. „Was wir brauchen, ist eine Politik des Herzens. Dafür sind wir da.“

Das Verbindende betonen, die gemeinsamen Ziele, das war Hennig-Wellsow erkennbar ein Anliegen. Die Linke müsse die Partei sein, die weniger privilegierte Menschen – flaschensammelnde Rentner und Alleinerziehende nannte sie als Beispiele – in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen. Sie betonte aber auch: „Wir sind keine zwei Parteien.“ Und sie brachte den Delegierten eine Neuigkeit mit: Sie sei am Freitag ins Saarland gereist zu Oskar Lafontaine, „aus der tiefen Überzeugung, dass wir miteinander reden müssen“.

In Umfragen steht die Linke derzeit bei 6 bis 7 Prozent

Was selbstverständlich sein sollte in einer Partei, war es in der Linken noch nie so recht, und im Moment ist es das noch weniger. Immer und immer wieder sticheln einzelne prominente Mitglieder – Sahra Wagenknecht und ihr Ehemann Oskar Lafontaine tun sich dabei öfter hervor – gegen ihre Partei. Und je schlechter es läuft, umso eher lässt diese sich auch provozieren.

Im Moment, muss man sagen, läuft es ziemlich schlecht. Die neuen Vorsitzenden, Hennig-Wellsow aus Thüringen und Janine Wissler aus Hessen, konnten in gut einhundert Tagen noch nicht recht Tritt fassen. In Umfragen steht die Linke bei mageren 6 bis 7 Prozent, bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt verlor sie ein Drittel ihrer Wähler.

Dabei sind die Voraussetzungen eigentlich gut, sagte eine Landespolitikerin aus Westdeutschland der Berliner Zeitung. Mit dem Mietendeckel und der Vermögensabgabe habe die Linke Kernforderungen, für die sich in Umfragen klare Mehrheiten der Teilnehmer aussprechen.

Zum Programm also: Der Vorstand stellt in seinem Entwurf den sozialen Ausgleich und den Kampf gegen den Klimawandel in den Mittelpunkt. Neben den oben genannten Forderungen enthält das Programm eine Anhebung des Mindestlohns auf 13 Euro und des Rentenniveaus auf 53 Prozent. Die Linke verspricht mehr Hartz IV und perspektivisch ein Grundeinkommen von 1200 Euro.

Ramelow: „Die Linke muss die Herzen gewinnen“

Den Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Klimafreundlichkeit soll ein Transformationsfonds abfedern. Zur Finanzierung der Vorhaben werden die Wohlhabenden herangezogen mit einer Vermögensabgabe, die mit wissenschaftlicher Unterstützung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung entwickelt wurde. Normal- und sogar Besserverdiener mit einem Einkommen bis rund 80.000 Euro sollen hingegen weniger zahlen. Die Schuldenbremse soll entfallen. Deutschland soll seine Rüstungsexporte einstellen. Offen war am Sonnabend noch, ob der Parteitag sich auf die Forderung einigt, statt sämtlichen Auslandseinsätzen der Bundeswehr nur die Kampfeinsätze einzustellen.

Über rund 100 Änderungsanträge hat der Parteitag zu befinden. Die Debatte darüber verlief am Sonnabend nach intensiver Vorbereitung durch den Parteivorstand unspektakulär. Emotionaler war die Generaldebatte. Klaus Lederer sprach als Spitzenkandidat bei der Berliner Abgeordnetenhaus und warb für Regierungsbeteiligungen der Linken. „Wir sind in Berlin angetreten mit dem Anspruch, den Menschen die Stadt zurückzuholen“, sagte er. Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow beschwor die Partei, „die Herzen der Menschen“ zu gewinnen: „Corona hat gezeigt was ohne Corona schon falsch war. Es braucht eine soziale Perspektive für unser Land.“

Wissler: „Regieren ist für die Linke kein Selbstzweck“

Aber immer wieder ging es eben auch um Wagenknecht und Lafontaine. Sie traten nicht auf beim Parteitag, das mussten sie aber auch gar nicht, es ging trotzdem immer wieder um sie. Lafontaine hatte kürzlich wegen einer internen Auseinandersetzung im saarländischen Landesverband von der Wahl der Linken abgeraten. Und Wagenknecht, Bundestagsspitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen, warf der Linken in ihrem Buch und in zahlreichen Interviews vor, sie kümmere sich zu sehr um Minderheiten und zu wenig um den sozialen Ausgleich. Es gab sogar einen – aussichtslosen – Antrag auf Parteiausschluss gegen sie.

Klaus Lederer nannte Wagenknechts Äußerungen – ohne sie beim Namen zu nennen – „absurd“. Gesellschaftliche Emanzipation und Solidarität gehörten unteilbar zusammen, nur so könne die Linke erfolgreich sein.

Eine untergeordnete Rolle in der Debatte spielte die eigentliche große Frage: ob die Linke nach der Wahl in eine Regierung eintritt. Janine Wissler erklärte, natürlich sei man dazu bereit, aber eben nicht um jeden Preis. „Einen Politikwechsel gibt es nur mit der Linken“, gab sie sich überzeugt.