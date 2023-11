Die Bundestagsfraktion der Linken fordert eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 14 Euro. Dafür will sie am kommenden Donnerstag im Parlament einen Antrag zur Abstimmung stellen. „Diejenigen, die Tag für Tag aufstehen und arbeiten gehen, haben es verdient, von ihrem Lohn auch leben zu können – verlässlich und nach unten hin unverhandelbar“, sagte Susanne Ferschl, Fraktionsvize der Linken im Bundestag, der Berliner Zeitung.

Die Linke verweist in ihrem Antrag auf die EU-Mindestlohnrichtlinie. Demnach soll der Mindestlohn in einem EU-Staat 60 Prozent des Bruttomedianlohns betragen. Ähnlich hatte sich in den vergangenen Monaten unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) geäußert. Laut DGB wären das im kommenden Jahr hierzulande 14,12 Euro pro Stunde. „Eine untere Haltelinie von 60 Prozent des mittleren Einkommens beim gesetzlichen Mindestlohn ist notwendig und überfällig“, sagt auch Ferschl. Bei einer 40-Stunden-Woche entspricht das einem Monatsbrutto von 2240 Euro.

Von einer Erhöhung könnten Millionen von Arbeitnehmern profitieren. Derzeit gibt es in Deutschland laut Statistischem Bundesamt knapp 9,3 Millionen Beschäftigungsverhältnisse, in denen ein Lohn von weniger als 14 Euro Brutto die Stunde gezahlt wird. Allein in Berlin sind davon 361.000 Menschen betroffen. Insgesamt gibt es in Berlin 1,79 Millionen Beschäftigungsverhältnisse. Heißt im Klartext: Jeder fünfte Berliner würde die Erhöhung des Mindestlohns in seinem Geldbeutel spüren.

Mindestlohn: Arbeitnehmervertreter wurden bei Entscheidung überstimmt

Seit Oktober 2022 liegt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland bei 12 Euro. Die damalige Erhöhung war ein zentrales Wahlversprechen der SPD und wurde im Koalitionsvertrag angekündigt. Die politische Anpassung sollte einmalig sein. Künftig werde die Erhöhung wieder auf Vorschlag der Mindestlohnkommission erfolgen, heißt es. Sie orientiert sich an der Entwicklung der Tariflöhne.

Im vergangenen Juni hatte die Kommission empfohlen, dass der Mindestlohn zum 1. Januar 2024 auf 12,41 Euro und zum 1. Januar 2025 auf 12,82 Euro steigen soll. Die Linke-Fraktion kritisiert in ihrem Antrag: „Als Grundlage für diese Empfehlung wurde nicht etwa die aktuelle Höhe des gesetzlichen Mindestlohns herangezogen, sondern die zuvor geltende Höhe von 10,45 Euro.“



Auch sei die Empfehlung gegen die Stimmen der Gewerkschaften ausgesprochen worden, betonen die Linken. Die Arbeitnehmervertreter wurden in der Kommission überstimmt.

Auch SPD und Grüne fordern deutlichere Erhöhung des Mindestlohns

Mit ihrem Antrag dürfte die Linke-Fraktion auch für Unruhe in der Regierungskoalition sorgen wollen. Zuletzt hatte sich Grünen-Chefin Ricarda Lang für eine deutlichere Erhöhung des Mindestlohns ausgesprochen. Die Entscheidung der Kommission sei für viele Geringverdiener ein „Schlag ins Gesicht“ gewesen, sagte Lang Mitte Oktober. „Das hat mit der Entwicklung der Inflation rein gar nichts zu tun. Die Steigerungen sind viel zu gering.“

Wie SPD-Chef Lars Klingbeil sprach sich auch Lang dafür aus, dass die Entscheidungen der Mindestlohnkommission künftig einstimmig erfolgen sollten. Klingbeil brachte im Sommer ebenfalls eine mögliche Erhöhung auf 14 Euro in die Debatte ein. Gänzlich anders sieht das jedoch der Koalitionspartner FDP: Derartige Vorschläge seien „höchst problematisch für den Wirtschaftsstandort Deutschland“, sagte damals FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Die Liberalen sprechen sich dagegen aus, dass sich die Politik in die Festlegung der Löhne einmischt. Es heißt, dass die Linke womöglich eine namentliche Abstimmung beantragen wird.