Wann haben Sie das letzte Mal auf Ihre Corona-Warn-App geschaut? Ja, geht mir genauso. Sie ist ja doch immer rot. Ist das jetzt dieses „mit dem Virus leben“? Tatsache ist, dass an diesem Freitag Freedom Day ist. Schon der Begriff verbietet sich angesichts der alles überlagernden anderen Krise. Der Krieg in der Ukraine hat vieles in den vergangenen Wochen relativiert. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen nehmen wir nur noch beiläufig zur Kenntnis. Stattdessen gucken wir morgens aufs Handy, um nachzusehen, ob Kiew oder Charkiw oder Mariupol in der Nacht bombardiert wurden. Meistens wurden sie es.