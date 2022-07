Es war der 23. Februar 1982 um 18.23 Uhr, als ein Kommando der Guardia Civil in die Deputiertenkammer des spanischen Parlaments eindrang und sämtliche dort versammelten Abgeordneten als Geiseln nahm. Ich saß damals mit angehaltenem Atem vor dem Fernseher und verfolgte, wie ein machttrunkener Oberst namens Antonio Terjero mit seinem Revolver herumfuchtelte und Abgeordnete unter den Bänken Schutz suchten. Was aussah wie ein Operettenputsch, war um einiges ernster. Auf Befehl des Oberbefehlshabers des dritten Militärbezirks, der den Ausnahmezustand verhängte, besetzten 2000 Soldaten strategische Positionen in der Hauptstadt.

Der Putsch ging am frühen Morgen zu Ende, als König Juan Carlos, der sechs Jahre zuvor die Nachfolge des kinderlosen Diktators Francisco Franco als Staatsoberhaupt angetreten hatte, in voller Militäruniform vor die Kamera trat und das Militär als Oberbefehlshaber aufforderte, in die Kasernen zurückzukehren. Zu diesem Zeitpunkt wusste er bereits, dass die Putschisten in der Armee isoliert waren.

dpa/Manuel_P._Barriopedro 23. Februar 1981: Antonio Tejero, Oberstleutnant der spanischen Guardia Civil, mit einer Pistole in der Hand im spanischen Parlament in Madrid.

Der Putsch war vorbei, bevor er begonnen hatte. Nur wenige Tage später meldeten mehrere spanische Tageszeitungen, die Putschisten hätten ihre Verschwörung zuvor bei der US-Regierung sondiert und die Antwort erhalten, das sei „eine innere Angelegenheit Spaniens“. Anders als mehrere europäische Regierungschefs, die Juan Carlos sofort ihrer Unterstützung versichert hatten, rief Präsident Ronald Reagan den König erst am 24. Februar an, als der Putschversuch bereits in sich zusammengebrochen war.

Damals war die Nato ein antisowjetisches Bündnis, kein Bündnis der Demokraten.

Das Bündnis der Demokraten?

Nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Auflösung des Warschauer Pakts hat sich die Zahl der Nato-Mitglieder schrittweise mehr als verdoppelt – und das waren ohne Ausnahme Demokratien. Die Nato verwandelte sich langsam von einem Verteidigungsbündnis in ein System kollektiver Sicherheit, der Fokus verschob sich von der Landes- und Bündnisverteidigung immer mehr hin zu internationalen Einsätzen mit oder ohne UN-Sicherheitsratsmandat, zur Piraten- und Terrorismusbekämpfung und zu humanitären Interventionen, deren militärischer Charakter oft hinter einem Dunstschleier aus menschenrechtlicher und friedenstiftender Rhetorik versteckt wurde.

dpa/Brian Harris Nato-Soldaten in Kundus, Afghanistan

Nato-Soldaten in Afghanistan führten keinen Krieg, sondern halfen bei beim Wiederaufbau und bei der Demokratisierung des Landes, bis sie vor einem Jahr den Krieg, den sie nie geführt haben wollten, spektakulär verloren. In Libyen 2011 griffen die europäischen Nato-Mitgliedstaaten sogar auf einer Seite in einen Bürgerkrieg ein, obwohl damals noch völlig unklar war, ob es sich dabei um einen Kampf zwischen Demokraten und Diktaturanhängern handelte.

Aber nun ist endlich alles klar: Die Nato ist ein Bündnis von Demokratien gegen Diktaturen.

Diese Umorientierung verdankt die Nato den drei mächtigsten Männern dieser Welt, von denen zwei eindeutig keine Demokraten sind: Wladimir Putin und Xi Jinping, dem starken Mann Chinas. Der dritte ist Joe Biden, der als Präsident angetreten ist, der Demokratie weltweit wieder zum Durchbruch zu verhelfen. Und so wurden die G7, die ursprünglich als Gremium der reichsten Industrienationen gegründet wurden, nun in Elmau umbenannt in eine Allianz der größten Demokratien.

Möglich wurde das erst nach dem Ausschluss Russlands 2014, denn selbst damals konnte man das Land nur mit größter Mühe noch als Demokratie bezeichnen. Unmittelbar nach Elmau folgte dann der Nato-Gipfel in Madrid, der die Nato wieder in das zurückverwandelte, wozu sie ursprünglich gegründet worden war: in ein Verteidigungsbündnis gegen eine aggressive Atommacht im Osten.

Konflikt zwischen Gegnern und Unterstützern Russlands

Am Rande traf sich Biden mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol. Künftig will die Nato mit Südkorea, Neuseeland, Australien und Japan enger zusammenarbeiten. Auch diese Kooperation läuft unter dem Motto: Demokratien gegen Diktaturen. Auf der anderen Seite stehen Länder wie China, Russland, Venezuela, Belarus und Iran, die nun unter dem Druck dieses erweiterten Westens auch beginnen, die Reihen fester zu schließen.

dpa US-Präsidenten Joe Biden mit dem südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol.

Die Gleichung „hier Demokratien – dort Diktaturen“ mag auf den ersten Blick die sich anbahnende Teilung der Welt überzeugend beschreiben, doch so schwarz-weiß ist das Bild nicht, das da in Elmau und Madrid gemalt wurde. Man hätte die Botschaft der beiden Gipfel auch einfacher gestalten können: als Konflikt zwischen den Gegnern und den Unterstützern Russlands. Stattdessen nun: Demokratie gegen Diktatur. Aber so läuft dieser geopolitische Hase nicht.

Demokratie gegen Diktatur – weit gefehlt

Das Bild hat zwei Seiten. Auf der anderen Seite der Barrikade tummeln sich in der Tat viele Autokraten: Aleksander Lukaschenko, Wladimir Putin, Xi Jinping, die iranischen Mullahs und der Autokrat Nicolas Maduro, die autokratischen Regime in Syrien und Eritrea, die, ebenso wie Indien, von russischen Waffenlieferungen abhängig sind. Andererseits ist es schwer, die größte Demokratie der Welt, Indien, nicht dem Lager der Russlandfreunde zuzurechnen. Auch in Afrika gibt es stabile, pluralistische Demokratien, die in diesem Konflikt zumindest nicht gegen Russland sind. Südafrika gehört dazu, aber auch Namibia. So astrein autokratisch ist das Lager der Russlandfreunde also nicht.

Aber auch auf dieser Seite der Barrikade sind nicht alle lupenreine Demokraten. Das gilt nicht nur für so wenig demokratische Staaten wie Saudi-Arabien und Thailand, die mit den Nato- und EU-Staaten die russische Invasion in der UN-Generalversammlung verurteilt haben, sondern auch für Nato-Mitgliedsländer.

Ein besonderer Fall ist die Türkei, die die ganze Problematik der neuen Nato-Public-Relations-Strategie zeigt. Als im Juli vor sechs Jahren Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen und hohe Militärs einen Putschversuch gegen den damals demokratisch gewählten Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unternahmen, herrschte in den europäischen Hauptstädten zunächst ein ähnliches Schweigen wie in den USA 1981 gegenüber dem Putschversuch in Spanien.

dpa/Sedat Suna Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan rufen Parolen und halten Fahnen während einer Demonstration gegen den gescheiterten Putschversuch der Armee auf dem Taksim-Platz in Istanbul.

Die Frage, ob der Sturz Erdogans durch einen Militärputsch im Interesse des Westens gewesen wäre, wurde nie öffentlich diskutiert. Wäre der Putsch gelungen, hätte sich die Türkei entweder in eine Militärdiktatur verwandelt oder wäre – falls die Armee sich gespalten hätte – in einem Bürgerkrieg versunken und damit in unmittelbarer Nachbarschaft eines anderen Bürgerkriegslandes – nämlich Syrien – gelandet. Auch jetzt ist die Türkei der Lackmustest für das Demokratie-Dilemma der Nato: Der Putsch schlug fehl, aber genau das ermöglichte es Erdogan, seine Macht so auszubauen und die Opposition so zu schwächen, dass man in der Türkei von Demokratie kaum noch sprechen kann. Und genau hier liegt des Nato-Pudels Kern.

Was genau ist heute noch eine Demokratie?

Wenn Autokraten früher die Demokratie abschaffen und eine Diktatur errichten wollten, machten sie es wie Antonio Terjero: Sie attackierten das Parlament, nahmen die Abgeordneten gefangen und übertrugen sich selbst die gesetzgebende und exekutive Macht. Gewählt wurde dann nicht mehr. Vermutlich deshalb assoziieren wir mit Demokratie immer noch das Abhalten von Wahlen. Doch unsere zeitgenössischen Autokraten beziehen ihre Legitimität nicht von Gott, dem König oder daher, dass sie besser für Wachstum, Sicherheit und Ordnung sorgen können als Demokraten, sondern – aus Wahlen.

dpa/Huang Jingwen Xi Jinping, Präsident von China, winkt bei einer Veranstaltung in der Großen Halle des Volkes

Und so wird inzwischen überall auf der Welt gewählt, von Ungarn bis Süd-Sudan, von der zentralafrikanischen Republik bis Russland. Nur ganz wenige Staaten wie China und Nordkorea lassen nur Parteimitglieder pro forma ihre Führung wählen, ohne freie und allgemeine Wahlen in der Bevölkerung. Selbst Aleksander Lukaschenko und Wladimir Putin führen regelmäßig in den gesetzlich vorgeschriebenen Abständen allgemeine Wahlen durch, nur dass jeder schon vorher weiß, wie diese ausgehen. Sie sind frei, geheim, gleich und direkt – aber weder fair noch kompetitiv, und nur selten hat die Opposition dabei eine Chance, zu gewinnen, wenn es überhaupt noch eine gibt.

Die Kontrollinstanzen werden ausgeschaltet

Das Argument, die Türkei sei eine Demokratie, weil dort regelmäßig gewählt werde, kann man also getrost ad acta legen. Das ist schließlich überall der Fall, von Venezuela bis Russland. Mit anderen Worten: Wenn die Nato mehr sein will als ein Verteidigungsbündnis gegen Russland, wenn sie tatsächlich den Anspruch erheben will, weltweit die Demokratie gegen Diktaturen zu verteidigen, dann braucht sie eine klare, überzeugende Definition von Demokratie, die sich nicht darin erschöpft, das Abhalten von Wahlen zu verlangen.

Bei der EU kennt man das Problem bereits zur Genüge. Es wird dort unter dem Deckmantel der Rechtsstaatlichkeit diskutiert. Wie man in der Türkei beobachten kann, schaffen Autokraten die Demokratie nicht ab, indem sie – wie seinerzeit Boris Jelzin – ein missliebiges Parlament zerschießen lassen, sondern indem sie die dritte und vierte Macht, die Justiz und die Medien, als Kontrollinstanzen ausschalten. Wie man das schrittweise und gewaltlos tut, kann man seit Jahren auch in Polen und Ungarn beobachten. Wer will, kann auch nach Serbien gehen, aber Serbien hat kaum die Absicht, die Nato mit einem Beitrittsgesuch in Verlegenheit zu bringen.

Mali ist auch keine Demokratie

Extrem deutlich wird die Situation, in die sich die Nato gebracht hat, in Mali. Dort steht die EU nun vor einem wahrhaft teuflischen Dilemma: Sie stützt dort militärisch ein Regime, das sich gegen eine formal demokratische Regierung (sie wurde gewählt) an die Macht geputscht und Wahlen erst einmal auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben hat.

dpa/Kay Nietfeld Mopedfahrer in der malischen Hauptstadt Bamako.

Bestraft man sie durch Entzug der Unterstützung, treibt man das Regime noch weiter in die Arme Russlands und seiner Söldner, die nun – vermutlich gegen Rohstoffkonzessionen – das Regime gegen Angriffe vor bewaffneten Islamisten schützen, unter denen, das sei nur am Rande erwähnt, viele versprengte ehemalige Anhänger von Muammar Al Gadafi sind. Damit hat die EU nun die Wahl, entweder eine Militärdiktatur zu unterstützen oder das Land in die Arme von wahlweise Islamisten oder russischen Söldnern zu treiben. Die Frage, ob man in Mali die Demokratie fördern soll, stellt sich da erst gar nicht.

Werte oder Interessen?

Das ist die Falle, die sich die Nato und die G7 selbst gestellt haben. Als Verteidiger westlicher Interessen gegen ein aggressives Russland wären sie glaubhaft, allerdings ohne besondere ideologische Anziehungskraft. Als globaler Verteidiger der Demokratie hat die Nato weit mehr Chancen, die Bürger in den Mitgliedstaaten mitzureißen und zu begeistern (so wie 2011 so viele für die Intervention in Libyen waren). Nur verliert sie damit enorm an Glaubwürdigkeit, wenn sie den Schulterschluss mit antirussischen Autokraten sucht und nicht vorgeht gegen politische Strömungen und Politiker in ihren eigenen Reihen, die den Demokratiebegriff auf Wahlen verengen, die sie selbst manipulieren können.

Mit anderen Worten: Die Nato braucht eine eigene Definition von Demokratie. Oder sie sollte sich auf den Kern ihrer Mission – die äußere Sicherheit – beschränken. Mehr Bescheidenheit hätte da durchaus ihre Vorteile. Oder können wir uns ernsthaft vorstellen, dass Montenegro, Italien oder Malta nach einem türkeiähnlichen Putsch oder manipulierten beziehungsweise gefälschten Parlamentswahlen zwangsweise aus der Nato entfernt werden?

AFP/Joe Raedle Der ehemalige US-Präsident Donald Trump

Völkerrechtlich wäre das gar nicht möglich. Aber selbst wenn man das tun könnte, würde es die Nato so schwächen, dass sie anschließend auch ihrem core business nicht mehr nachkommen könnte – dem Schutz vor Russland. Das Problem könnte sich schneller stellen als erwartet, etwa wenn in zwei Jahren ein amerikanischer Präsident an die Macht kommt, der bereits einmal versucht hat, gegen den Kongress zu putschen. Kann die Nato auch dann ein globaler Verteidiger der Demokratie sein, wenn das mächtigste Land des Bündnisses von einem demokratisch gewählten Autokraten regiert wird, der dann schrittweise zu Hause die Demokratie abschafft?

Klaus Bachmann ist Politikwissenschaftler, Historiker, Publizist und Professor für Sozialwissenschaften an der SWPS University in Warschau.

