Berlin - Noch kurz vor der Feier gingen die Nachrichten auf meinem Handy ein. Hinweise, wie ich mich am Abend verhalten solle. Die Bitte, auf meinen Freund einzuwirken, der mich begleiten würde. Auch er solle das Thema nicht ansprechen, zumal er dafür bekannt sei, sich in ausufernde Diskussionen zu stürzen. Ich schrieb zurück, dass es wahrscheinlich die andere Seite sei, die das Thema aufbringen werde. Auch die andere Seite sei informiert, lautete die Antwort, und habe Zurückhaltung zugesichert. Ich bekam das Gefühl, mich auf die Teilnahme an einer Sitzung der Vereinten Nationen vorzubereiten.

Aber es war nur eine Familienfeier in Berlin-Lichtenberg. Die erste Familienfeier seit Beginn der Pandemie. Seit Beginn eines neuen Zeitalters, so fühlte es sich an. Das Thema, das alle vermeiden sollten, war natürlich die Pandemie selbst. Das C-Wort. Und bitte auch das I-Wort. Ziemlich genau die Hälfte der Eingeladenen war nicht geimpft und hat nicht vor, sich impfen zu lassen.