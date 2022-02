Die Experten zitieren ein Umfrageergebnis, das aufhorchen lässt: Nur 14 Prozent der in Deutschland befragten post-sowjetischen Migranten haben 2019 der Aussage zugestimmt, dass Russland ein Recht zur Einflussnahme in der Ukraine zustehe. Höher habe bei der Umfrage allerdings der Anteil derjenigen gelegen, die mangelnden Respekt des Westens gegenüber Russland beklagten. „Inkonsistent“ seien die Haltungen der Migranten zu Putins Russland, meint der Wiener Forscher Jannis Panagiotidis, wissenschaftlicher Leiter des Forschungszentrums für die Geschichte von Transformationen an der Universität Wien (RECET), bei der vom Mediendienst Integration veranstalteten digitalen Expertenrunde zu Deutschlands post-sowjetischen Einwanderern und ihren Einstellungen zum drohenden Krieg in Osteuropa.

Er sitzt mit dem Journalisten Nikolai Klimeniouk und Anna Litvinenko von der Arbeitsstelle „Digitalisierung und Partizipation“ am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Freien Universität Berlin bei der Online-Diskussion vor einer Laptopkamera. Einig sind sich die Experten darin, dass die Migrantengruppe in ihrer Diversität von der deutschen Öffentlichkeit nicht ausreichend wahrgenommen wird. Klimeniouk zeigt an seiner Lebensgeschichte auf, wie leichtfertig die deutsche Mehrheitsgesellschaft Migranten aus der ehemaligen UdSSR oft über einen Kamm schert. Er selbst sei ein russischsprachiger Ukrainer, der über Russland nach Deutschland eingewandert sei. „Auf einem jüdischen Ticket“, meint der Journalist. Ist Klimeniouk nun Migrant aus der Ukraine oder aus Russland oder einfach ein Einwanderer mit jüdischen Wurzeln aus der ehemaligen UdSSR?

Die Integration ist gelungen

Das Phänomen in Zahlen zu fassen, scheint leichter zu fallen, als für seine Heterogenität die passenden Begriffe zu finden. Die Experten zitieren den Mikrozensus 2019 und beziffern die Zahl der Menschen in Deutschland mit einem post-sowjetischen Migrationshintergrund auf 3,5 Millionen. Rund 145.000 Menschen mit post-sowjetischem Migrationshintergrund leben in Berlin. Die sogenannten Spätaussiedler, also Menschen, deren deutsche Vorfahren einst in das Zarenreich ausgewandert sind, bilden dabei die größte Gruppe. Rund 220.000 Juden fanden in der Bundesrepublik nach dem Zerfall der Sowjetunion in Deutschland eine neue Heimat. Sozioökonomische Indikatoren wie Arbeitslosenquote oder Durchschnitteinkommen zeigten den Experten zufolge, dass die Geschichte der post-sowjetischen Migration eine insgesamt gelungene ist.

Allerdings sei nicht allen Migranten der soziale Aufstieg gelungen. Jüdische Kontingentflüchtlinge seien besonders von Altersarmut betroffen. Hintergrund ist laut Experten das Zögern der Deutschen, sowjetische Abschlüsse anzuerkennen. Von Unzufriedenheit mit dem Leben in Deutschland und verbreiteter Systemkritik könne aber nicht pauschal die Rede sein, sind sich die Experten einig. Die Migranten seien auch nicht ein vorrangiges Ziel russischer Desinformation, betonen sie. „Das wäre auch von den Zahlen her nicht interessant“, meint Panagiotidis.

Viele sind solidarisch mit der Ukraine

Derzeit gebe es in den von post-sowjetischen Migranten genutzten sozialen Medien eine Welle der Solidarität mit der Ukraine. Menschen, die eher Russland zuneigten, formulierten dagegen Zweifel an einem drohenden Krieg, meint Litvinenko. Für eine Eskalation der Spannungen in Deutschland zwischen pro-ukrainischen und pro-russischen Migranten sieht keiner der drei Experten einen Hinweis. Ängste trieben dagegen beide Seiten um. „Wer Verwandte in der Ukraine hat, hört von Notrucksäcken für die Flucht.“ Migranten mit Familienangehörigen in Russland machten sich Gedanken, ob drohende Sanktionen künftig Besuche in Russland erschweren könnten. Eine leise Sorge formuliert der Journalist Klimeniouk. Er berichtet von dem Post eines Journalisten, der sich aber im Ton vergriffen habe. „In den Kommentaren forderten manche unter seinem Post sogar die Ausweisung aller Russen aus Deutschland als Gefährder der Demokratie“, sagt er.

Wer Verwandte in der Ukraine hat, hört von Notrucksäcken für die Flucht. Anna Litvinenko

Klimeniouk sieht in der Solidarität mit Migranten aus Russland und Belarus einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Zivilgesellschaften in beiden Ländern. Zudem veränderten vor Repressionen geflüchtete Dissidenten das Bild der post-sowjetischen Migranten von Russland. „Da sind viele dabei, die kennen die russische Diktatur genau, und das wirkt bereits auf die Community ein“, meint er.