Berlin - Bei der Einheitsfeier in Halle herrschte am Sonntag Harmonie. Zumindest vordergründig. Da saßen politische Weggefährten beisammen. FDP-Chef Christian Lindner hatte hinter Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet Platz genommen. Sie kennen sich seit Jahren aus Nordrhein-Westfalen, regieren dort gemeinsam. Doch inzwischen ist es nicht mehr so eindeutig, ob Lindner getreu dem rheinischen Motto, man kennt sich und hilft sich, bei der Stange bleibt. Und dann saß da noch die CDU-Grande Rita Süßmuth, die ihrer Partei seit der Wahl vorhält, vieles vergeigt zu haben. Oder Noch-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der ebenfalls mit Kritik nicht hinterm Berg hält – wie so viele aus der Union in diesen Tagen.

Es geht alles andere als friedlich hinter den Kulissen zu, das konnte auch der festliche Akt in Halle nicht verdecken. Angela Merkel bekam minutenlang Applaus für ihre Rede, ihre Partei dagegen heimst derzeit nicht gerade Lorbeeren ein.

Die Stimmung in der CDU wird immer angespannter - und dass Laschet ins Kanzleramt einzieht, immer unwahrscheinlicher. Auch wenn der Aachener verbissen an dem Ziel festhält, eine Koalition mit den Liberalen und den Grünen zu bilden, um - denn das ist für ihn die letzte Chance - selbst politisch zu überleben. Seinen NRW-Ministerpräsidentenposten hat er schon seinem Ziehsohn Hendrick Wüst vermacht. Doch seine Jamaika-Träume drohen nun auch zu platzen – auch dank der eigenen „Parteifreunde“, die sich seit Tagen gegen ihn positionieren und damit ihm und solch einem Bündnis nicht gerade den Rücken stärken.

Trotzdem reibt man sich dieser Tage verwundert die Augen. Die Heckenschützen lauern scheinbar überall. Am Sonntag ging es nach der Einheitsfeier für viele Gäste schnell wieder nach Berlin: Die Sondierungsgespräche standen an. Grüne und FDP hatten schon vorsondiert, diesmal trafen sie sich mit der SPD. Die Union sprach zunächst nur mit der FDP. Die Gespräche waren auf gerade mal zwei Stunden angesetzt, viele sprachen am Sonntag von Politik-Speed-Dating - als seien die Würfel schon vorab in den Hinterzimmern gefallen. Die Grünen treffen sich erst am Dienstag mit der Union. Bis dahin wird die Frage Ampel oder Jamaika wohl unbeantwortet bleiben.

Viele in der CDU glauben nicht mehr an ein Jamaika-Bündnis

Es kann natürlich sein, dass Armin Laschet und sein Sondierungsteam der FDP und den Grünen reihenweise Geschenke anbieten, damit die Königsmacher ja sagen zu Jamaika. Doch nachdem am Donnerstag Jens Spahn bereits Zweifel am Zustandekommen eines solchen Bündnisses geäußert hat, sind neue prominente Stimmen dazugekommen. Unter anderem auch von dem Sauerländer Friedrich Merz, der vor der Wahl von Laschet in dessen Zukunftsteam geholt worden war.

Merz stellte inzwischen ebenso offen infrage, ob die Union überhaupt in die Nähe von Koalitionsverhandlungen kommen werde oder es bei „Vorsondierungen“ mit FDP und Grünen bleibe. Auch er sehe derzeit eher eine Ampel. Doch Merz sieht - wieder einmal - sein Stündchen geschlagen und brachte sich als neuen CDU-Parteichef selbst ins Gespräch.

FDP stellt den Regierungswillen der Union infrage

Solches öffentliches Messerwetzen kannte man sonst eher aus der SPD. Die hat sich damit jahrelang an den Rande des Abgrunds manövriert, während CDU und CSU wenigstens nach außen eng zusammenstanden. Das hat sich komplett gedreht.

FDP-Chef Christian Lindner verlangt inzwischen, die Union solle erst einmal klären, ob sie regieren wolle - oder könne. Damit dürfte klar sein, dass der Liberale wohl eher Schnittmengen für eine Ampel sieht, auch wenn er sich vorher mit der SPD so manchen Schlagabtausch geliefert hat. Aber möglicherweise kappen die Genossen die Steuererhöhungen und die damit verbundene Reichensteuer - und vielleicht drücken die Grünen bei den E-Autos nicht ganz so sehr auf die Tube. Dann könnte es klappen. Lindner wiederum verkauft seinen mittelständischen Wählern eine Ampel damit, dass die Liberalen das Korrektiv in diesem Bündnis sein würden. Die SPD setzt derweil auf Harmonie. Generalsekretär Lars Klingbeil bezeichnet die Liberalen schon mal als Freunde. Die Grünen ebenso.

Die Union dagegen hinterlässt ein trauriges Bild der Selbstzerfleischung. Sie hat einen würdevollen Abgang ihres gescheiterten Kanzlerkandidaten längst verpasst. Für die Partei ist es daher dringend an der Zeit, sich personell neu zu ordnen.