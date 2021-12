Was war das für ein Jahr für die SPD! Zu Jahresbeginn noch komplett abgeschrieben, vielfach belächelt und – schlimmer noch – vielfach bemitleidet, ist die Partei tatsächlich als Wahlsiegerin aus der Bundestagswahl im September hervorgegangen. Viele Rednerinnen und Redner und vor allem viele der digital zugeschalteten Delegierten des Bundesparteitages am Wochenende klangen in ihren Beiträgen so, als könnten sie es selbst noch nicht glauben.