Jena - Reist man nach Jena, kann man im Paradies ankommen. Wobei Paradies hier nur ein Wort ist, der Bahnhof heißt so: Jena-Paradies. Ein zugiger Haltepunkt, eher ein S-Bahnhof, wie wir ihn aus Berlin kennen. Eine Treppe führt hinunter zur Straßenbahn oder zum gegenüberliegenden Busbahnhof. Und ein gelbes Hinweisschild am Straßenrand zeigt an, dass es rechts unter der Bahnbrücke hindurch nach Lobeda und Winzerla geht.

Spätestens mit diesen Namen der Jenaer Stadtteile verflüchtigt sich der Zauber des Wortes Paradies. Andere Bilder drängen nun in den Vordergrund. Fotos von toten Männern, denen in den Kopf geschossen wurde; eine blutüberströmte Polizistin, die neben ihrem Dienstwagen liegt; ein brennendes Haus in Zwickau; ein Wohnmobil in Eisenach, bei dem Flammen aus dem Dach schlagen; die harmlose Zeichentrickfigur von Paulchen Panther in einem zynischen Bekennervideo zu den Morden einer rechten Terrorbande.

All diese Bilder sind verbunden mit den Plattenbausiedlungen von Lobeda und Winzerla. Denn von hier kamen sie: Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Die drei Mörder vom Nationalsozialistischen Untergrund. Zehn Jahre ist es her, dass der NSU aufflog, sich selbst enttarnte. Heute beginnt schräg gegenüber vom Paradies-Bahnhof ein Audiowalk, mit dem man durch Lobeda und Winzerla spazieren kann. Es ist ein Kunstprojekt, das den sichtbaren und unsichtbaren Spuren des NSU folgen will und das aufspüren möchte, was verschwunden und was geblieben ist.

Von hier kamen sie: Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe

Also Kopfhörer auf und den Link zum Audiowalk eingetippt. Während man die Straßen zwischen den Plattenbauten abläuft, hört man in den Kopfhörern Interviews mit Zeitzeugen, die schildern, wie es damals war, in den wilden Neunzigern nach der Wiedervereinigung. Im Stadtteil Lobeda wuchs Böhnhardt auf, nicht weit davon, in den grauen DDR-Neubaublöcken von Winzerla, lebten Mundlos und Zschäpe. Die drei trafen sich im Hugo, dem Jugendclub, der rechten und linken Jugendlichen gleichermaßen Heimstatt sein wollte (was aber nicht funktionierte), sie zogen mit ihrer braunen „Kameradschaft Jena“ durch die Neubaustraßen, grölten „Sieg Heil“, jagten linke Jugendliche und Vietnamesen.

Es gab Verletzte und sogar Tote in diesen „Baseballschlägerjahren“. Führers Geburtstag wurde gefeiert, man zeigte wie selbstverständlich den Hitlergruß, und Mundlos lief in einer SA-Uniform durchs Wohngebiet. Später trafen sich die Jenaer Neonazis im „Braunen Haus“ in Lobeda, wo es Rechtsrockkonzerte gab und Vorträge und heimliche Treffen vom Thüringer Heimatschutz, dem vom Verfassungsschutz mit Spitzelhonoraren subventionierten Neonazi-Dachverband, aus dem der NSU hervorging.

Die Jenaer Stadtgesellschaft nahm’s hin, die Älteren hatten in diesen Jahren des Umbruchs andere Probleme: Die alte Ordnung war mit dem SED-Regime verschwunden, neue Gesetze und Vorschriften kamen über die Menschen. Betriebe wurden geschlossen, Tausende verloren ihre Arbeitsplätze. Die Orientierungslosigkeit gerade vieler Eltern ließ auch in Jena die Jugendlichen den Halt verlieren. Eine ganze Generation Heranwachsender taumelte in die Freiheit, suchte nach neuen Autoritäten und Werten und blieb bei dieser Suche oft auf sich allein gestellt.

Alljährlich wird in Jena über das Thema NSU debattiert

„Jeder in der Stadt konnte sehen und hören, was sich da zusammenbraut“, sagt Peter Röhlinger auf einer Diskussionsveranstaltung im historischen Rathaus von Jena. Der 82-jährige Liberaldemokrat war von Mai 1990 bis zum Jahr 2006 Oberbürgermeister. „In der Stadtspitze waren wir uns daher auch einig, rigoros vorzugehen. Wir wollten Demonstrationen der Rechten verbieten, das Braune Haus dichtmachen. Aber die Gerichte in Gera bremsten uns jedesmal aus. Und auch von der Landesregierung in Erfurt kam keine Rückendeckung. Sie haben uns allein gelassen.“

Die Diskussionsrunde im alten Rathaus an diesem Tag steht unter dem Motto „Sie kamen von hier“. Es ist der Slogan, unter dem sich die Stadt seit 2012 alljährlich im Herbst mit dem Thema NSU auseinandersetzt. Neben Röhlinger sitzt an diesem Tag auch sein Amtsnachfolger Albrecht Schröter mit auf dem Podium, der bis 2018 Jenaer Oberbürgermeister war. In den 1990er-Jahren war Schröter Pfarrer in Jena, saß im Stadtrat. „Wir haben damals unter schwierigen Bedingungen versucht, die Stadt nach dem wirtschaftlichen Einbruch wieder aufzubauen, ihr eine Perspektive zu geben“, erinnert sich der 66 Jahre alte Sozialdemokrat.

Dabei hätten die Politiker im Stadtrat bestimmte Entwicklungen aus dem Blick verloren, räumt er selbstkritisch ein. „Wir konnten nicht alle Menschen mit der gleichen notwendigen Sensibilität beobachten. Andere in der Stadt haben das klarer gesehen, warnten uns, was sich da unter den Jugendlichen entwickelt. Wir hätten genauer zuhören müssen.“

Das „Braune Haus“ im alten Teil von Lobeda gibt es nicht mehr

Läuft man heute durch die Straßen in Lobeda und Winzerla, scheinen die Geschichten aus dem Kopfhörer weit weg. Die einst so grauen Neubausiedlungen sind saniert und bunt angestrichen, die alte Baubaracke, in der einst der Hugo-Club untergebracht war, ist abgerissen und einem farbenfrohen, in Holzmassivbauweise errichteten Jugendzentrum gewichen. Auch das „Braune Haus“ im alten Teil von Lobeda, das von den NSU-Helfern Ralf Wohlleben und Andrej K. als Treffpunkt der rechten Szene betrieben wurde, zeitweise Sitz der Jenaer NPD war und wohl auch Versteck für Waffen und Sprengstoff, gibt es nicht mehr. Einfamilienhäuser sind auf dem Grundstück entstanden.

Die sichtbaren Spuren des NSU sind also verschwunden. Aber was ist mit den unsichtbaren, denen in den Köpfen, in den Gedanken? Sie sind noch da, ist Lea Mauersberger überzeugt. „Jena ist kein Paradies für Menschen mit Migrationshintergrund“, sagt die langjährige Vorsitzende des Migrations- und Integrationsbeirates der Stadt. In den vergangenen Wochen seien wieder einmal Hetzschriften mit antiislamischen Inhalten in die Briefkästen von Lobeda und Winzerla gesteckt worden, und immer wieder höre sie von Beschimpfungen und offenen Anfeindungen gegen Migranten in der Stadt.

„Wir reden viel von Rechtsextremismus und Neonazis und davon, wie wir das bekämpfen“, sagt sie. „Dabei begegnen wir Rassismus tagtäglich in dieser Stadt, da hat sich seit den Neunzigern nichts geändert. Es gibt ihn durch Lehrer und Mitschüler in den Schulen, durch die Nachbarn, es gibt ihn in wissenschaftlichen Einrichtungen, öffentlichen Behörden und auf der Straße.“

Der Audiowalk durch das alte Kerngebiet des NSU und die Podiumsdiskussion mit den Oberbürgermeistern sind Teil einer Veranstaltungsreihe, mit der schon seit Mai in der Saalestadt daran erinnert wird, dass die rechten Mörder Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe Kinder dieser Stadt waren, dass die Terrorbande NSU hier entstand. „Kein Schlussstrich! Jena und der NSU-Komplex“ heißt die mehr als 60 Gesprächsrunden, Vorträge, Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Theateraufführungen umfassende Reihe, die eine „stadtgesellschaftliche Auseinandersetzung in Etappen“ sein soll.

Die geschichtlichen Etappen reichen dabei vom Kapp-Lüttwitz-Putsch in Mitteldeutschland 1920 und der Weimarer Republik über die „Baseballschlägerjahre“ nach der Wende und die Entstehung der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund bis zum Münchner NSU-Prozess und heutigen antidemokratischen Tendenzen in der Stadt.

„Wir wollen mit diesen Veranstaltungen, Ausstellungen und Projekten die historischen Wurzeln des rechten Terrors in Deutschland und des NSU, aber auch die stadtgesellschaftliche und politische Verantwortung für die Taten der Terrorgruppe untersuchen“, erläutert Jonas Zipf, der Chefplaner der Veranstaltungsreihe. „Aber dabei geht es uns nicht nur um das Gestern, sondern auch um das Heute: Wie gehen wir in der Stadt mit Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung um, mit menschenfeindlichen Haltungen bis hin zum strukturellen Rassismus und Vorurteilen in staatlichen Institutionen, Vereinen und dem zwischenmenschlichen Leben? Darüber wollen wir ins Gespräch kommen, wollen Antworten finden.“

Die Enthüllungen über den NSU haben die Stadt geschockt

Zipf, 39 Jahre alt, stammt aus Südhessen. Er hat Theaterwissenschaften studiert, in München, Darmstadt und Jena inszeniert und ist heute Präsident des Thüringer Kulturrates sowie Werkleiter des für Kultur, Stadtmarketing und Tourismus zuständigen Stadtbetriebes JenaKultur. Vor zehn Jahren kam er nach Jena, in dem Jahr, als der NSU aufflog. Er hat miterlebt, wie sehr die Enthüllungen über die rechte Mörderbande die Stadt geschockt haben, wie sich aber auch jene Aktivisten in der Stadt bestätigt fühlten, die schon immer vor der Gefahr rechtsextremistischer Gruppen gewarnt hatten und doch allzuoft ungehört blieben.

„Mir imponiert, wie sich Bürger dieser Stadt – wenn auch längst nicht alle – seit dem November 2011 dieser Vergangenheit, dieser Mitverantwortung gestellt haben und bis heute stellen“, sagt Zipf. „Immer wieder wird in verschiedenen Formaten über Fehler und Versäumnisse diskutiert und darüber, was das für unser heutiges Miteinander in der Stadt bedeutet. Die Stadt ist wacher geworden, davon bin ich überzeugt, aufmerksamer, aktiver in ihrem Widerstand gegen Rechts.“ Zwar gebe es noch Neonazis in der Stadt, aber die Aktivisten der Szene seien fortgegangen aus Jena.

So sieht es auch der amtierende Oberbürgermeister Thomas Nitzsche, 45. „Jena ist – das hat die Bundestagswahl gezeigt – eine Insel in einem sehr blau gewordenen Meer Thüringen“, sagt der FDP-Politiker auf der Podiumsdiskussion im historischen Rathaus. Die AfD habe hier, anders als in umliegenden Wahlkreisen, kein Direktmandat holen können, auch wenn mehr als jeder zehnte Einwohner die Partei gewählt habe. Dass der SPD-Kandidat, wenn auch denkbar knapp, bei den Erststimmen die Nase vorn hatte, sei vor allem dem Wahlergebnis in Jena zu verdanken. „Wir haben in weiten Teilen der Zivilgesellschaft hier eine sehr entschiedenen Haltung gegen Rechts. Die Menschen, die sich zwar nicht immer einig sind in ihren politischen Ansichten, stehen aber im Kampf gegen Rechts weitgehend zusammen“, sagt Nitzsche.

Nicht erst seit der Selbstenttarnung des NSU sei das so, sondern schon in den Jahren nach der Jahrtausendwende habe sich ein gewaltfreier, phantasievoller Widerstand gegen Rechtsextremismus in der Stadt entwickelt. Aufmärsche von Neonazis etwa seien blockiert worden, gegen das rechte Rockfestival „Fest der Völker“, das zwischen 2005 und 2007 dreimal in Jena stattfand, habe es Gegenveranstaltungen, Demonstrationen und Kundgebungen gegeben, an denen Tausende Jenaer Bürger teilnahmen.

„Deshalb war es uns von Anfang an auch wichtig, nach dem Bekanntwerden des NSU Aufklärung und Aufarbeitung in den Vordergrund zu stellen, um eine ungerechtfertigte Stigmatisierung Jenas als braune Stadt zu vermeiden“, sagt Nitzsche. Das sei gelungen, aber auch nur deshalb, weil man sich der Mitverantwortung für das Entstehen des NSU stelle und keinen Mantel des Schweigens darüber ausbreite. „Wir wollen klar machen: Jena ist keine Täterstadt, doch wir sind und werden immer die Stadt der Täter bleiben.“