Die „Tagesschau“ in Israel: Journalismus am Limit

Die altehrwürdige „Tagesschau“ lässt den Zuschauer dieser Tage ratlos zurück. In ihrer Ausgabe von Dienstagabend meldete die Nachrichtensendung, dass bei israelischen Luftangriffen „nach jüngsten palästinensischen Meldungen“ ein Krankenhaus getroffen worden sei. Was der Zuschauer dabei nicht erfuhr: Die „Tagesschau“ bezog sich in ihrem Bericht zu diesem Zeitpunkt auf Angaben des von der Hamas geleiteten „Gesundheitsministeriums“ im Gaza-Streifen.

Die Hamas ist eine schlechte Quelle

Zur Erinnerung: Die Hamas befindet sich seit 2001 auf der EU-Liste terroristischer Organisationen. Der Ursprung der Nachricht ist also zumindest mit Vorsicht zu betrachten. Dennoch verzichtete die „Tagesschau“ auf eine Einordnung der Quelle. Stattdessen befragte „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers mit sorgenvoller Miene den aus Tel Aviv zugeschalteten ARD-Korrespondenten Christian Limpert ganz so, als gäbe es keinen Zweifel daran, dass ein absichtlicher Angriff auf das Krankenhaus stattgefunden habe: „Heute gab es mehrere Angriffe auf zivile Ziele im Gaza-Streifen. Unter anderem wurde ein Krankenhaus getroffen. Was ist der aktuelle Stand?“

Immerhin Limpert fühlte sich bemüßigt, daraufhin hinzuweisen, dass noch völlig unklar sei, woher das Geschoss oder die Rakete, die das Krankenhausgelände getroffen hat, eigentlich abgefeuert worden ist. Am Mittwoch verdichteten sich dann die Hinweise, dass eine fehlgezündete Rakete, die eigentlich israelische Zivilisten töten sollte, das Krankenhausgelände getroffen hat. Ob dabei tatsächlich wie von der Hamas angegeben über 500 Menschen getötet wurden, ist nach wie vor unklar.

Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) legten eine umfassende Dokumentation der Ereignisse vor, die die israelische Version der Ereignisse stützt. Demnach hat ausgetretener Raketentreibstoff den schweren Brand auf dem Parkplatz des Krankenhauses verursacht. Tatsächlich: Auf den Bildern aus Gaza sind schwarze Brandspuren gut zu erkennen – für Sprengstoffexplosionen ist das eher untypisch. Die aktuelle Quellenlage spricht gegen einen Angriff durch die israelische Luftwaffe.

Es besteht kein Zweifel – auch die IDF hat in der Vergangenheit in der Öffentlichkeitsarbeit schwere Fehler begangen und sich der auch bei deutschen Behörden beliebten Salamitaktik bedient: Fehlverhalten erst zugeben, wenn es nicht mehr zu leugnen ist. Trotzdem steht sie mit der Hamas nicht auf einer Stufe. Während die Hamas keinerlei Beweise für ihre Version liefert, bemüht sich die IDF um Aufklärung. Das ist der Unterschied zwischen einer Terrororganisation mit einem flexiblen Verhältnis zur Wahrheit und einer demokratisch kontrollierten Armee in Kriegszeiten. Vor diesem Hintergrund muss es verwundern, dass die „Tagesschau“ noch am Mittwochabend die Angaben der Hamas und Israels als gleichwertig gegenüberstellt.

Der Gaza-Streifen braucht keinen ARD-Faktenfuchs

Die Israel-Korrespondentin Sophie von der Tann beklagte in der Sendung, dass Journalisten derzeit nicht in den Gaza-Streifen reisen könnten, um die israelischen Armeeangaben unabhängig zu überprüfen – ganz so, als ob es der Forensiker aus der „Tagesschau“-Redaktion bedürfe, um final Klarheit über den Geschehensablauf zu erlangen. Selbst für die finanziell üppig ausgestattete ARD wäre ein globaler Faktencheck in Krisenregionen wohl nicht leistbar – die Aufgaben wüchsen ihr schnell über den Kopf. Zumal es wenig wahrscheinlich ist, dass die islamistische Terrororganisation Hamas Journalisten frei im Gaza-Streifen recherchieren lässt.

„Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit“ – so lautet ein altes, dem US-Senatoren Hiram Johnson zugeschriebenes Zitat. Dass die Wahrheit schweigt, wenn die Kanonen donnern, liegt aber nicht ausschließlich daran, dass die kriegführenden Parteien ein Interesse daran haben, den Markt der Meinungen mit Propaganda für sich zu gewinnen. Zur Wahrheit gehört auch: Jede Redaktion hat große Schwierigkeiten, mit dynamischen Situationen Schritt zu halten – die sich stündlich, manchmal minütlich ändern. Die tendenziösen Formulierungen in der „Tagesschau“ stehen damit symptomatisch für ein Problem, dem viele Medien in einer dynamischen Nachrichtenlage wie derzeit im Nahen Osten ausgesetzt sind. Die Lösung kann derzeit nur lauten: Quellen gewichten und dem Leser beziehungsweise Zuschauer Nichtwissen transparent machen.