„Die These vom Rechtsruck ist Unsinn“: Forscher über Ostdeutschland, Extremismus und AfD

Ostdeutsche sind nicht per se rechtsradikaler als Westdeutsche, aber die Folgen der Einheit wirken nach: Der Sozialpsychologe Brähler reagiert auf Kritik an seiner Studie.

Viele Ostdeutsche haben Sehnsucht nach dem autoritären Staat. Sie fremdeln mit der Demokratie. Jeder dritte ist sogar Fan von Diktaturen! So oder ähnlich lauteten die Schlagzeilen und Tweets, als Ende Juni eine Studie erschien, die untersucht hatte, wie weit rechtsextreme Einstellungen in den ostdeutschen Bundesländern verbreitet sind. Die Ergebnisse passten zu den Erfolgen der AfD bei Kommunalwahlen und in den Umfragen. Manche fragten: Was stimmt mit den Ostdeutschen nicht? Rückt der Osten weiter nach rechts?