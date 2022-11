Die Tücken des Rettungspakets: Es muss nachgebessert werden!

Ein Bekannter erhielt gerade eine satte Rechnung seines Energieanbieters. Er soll nun monatlich 280 Euro für seine 90-Quadratmeter-Wohnung an Gas zahlen. Vorher waren es 80 Euro im Monat. Das war vor wenigen Tagen, die Ministerpräsidenten hatten gerade mit der Regierung getagt, um weitere Entlastungen zu besprechen, damit wir preiswerter durch den Winter kommen – und auch wärmer.

Das Ergebnis ist der Rettungsschirm, der seit Tagen zerfleddert wird. In einigen Punkten zu Recht. 200 Milliarden möchte die Ampelkoalition dafür ausgeben, dass es unter anderem eine Gas- und eine Strompreisbremse gibt. Der Staat zahlt im Dezember unsere Gasrechnung. Spätestens ab März, vielleicht auch schon ab Februar deckelt er für Gas und ab Januar für Strom die Preise.

Für 80 Prozent des letztjährigen Gasverbrauchs zahlt man dann maximal 12 Cent pro Kilowattstunde, bei Fernwärme sind es 9,5 Cent. Beim Strom ist das ähnlich. Für 80 Prozent des kalkulierten Jahres-Stromverbrauchs zahlt man maximal 40 Cent pro Kilowattstunde. Liegen die Marktpreise noch höher, zahlt der Staat die Differenz.

Mein Bekannter rätselt nun, ob er jetzt weniger zahlen muss. Er hat seine Zimmertemperaturen bereits runtergedreht, duscht kürzer und lüftet nur noch stoßweise. Die Rechnung von 280 Euro im Monat wird wohl erst mal bleiben, weil die Gaspreise jetzt schon immens gestiegen sind. Viele zahlen inzwischen 31 Cent pro Kilowattstunde, noch vor einem Jahr lag diese bei 6 Cent im Schnitt.

Es sind einige Punkte in dem Rettungspaket, die falsche Signale senden. Und suggerieren, die Bürgerinnen und Bürger bekämen etwas geschenkt. Das ist in vielen Fällen einfach nicht zutreffend – und das sollte die Regierung auch klar formulieren. Viele Entlastungen, wie auch vorher beim Tankrabatt, kamen kaum bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern an. Und die Gaspreisbremse kommt viel zu spät. Und zwar, wenn der kalte Winter fast vorbei ist, also im März oder eventuell schon im Februar. Daher müssen die Gaspreise jetzt runter und nicht erst in vier Monaten.

Das neue Bürgergeld: Ampel ist zu Kompromissen bereit

Seit Anfangs des Jahres stecken wir wegen des Krieges in der Ukraine in der Krise, ein Milliardenpaket nach dem nächsten ist eilig geschnürt worden. Immer wieder musste nachjustiert werden. Mal wurden die Rentner und Studenten beim Heizkostenzuschuss vergessen. Die Gasumlage musste komplett kassiert werden, sie wäre für die Verbraucherinnen und Verbraucher finanziell noch belastender geworden. Jetzt muss sich die Ampel beim Bürgergeld korrigieren, erste Kompromisse liegen vor, damit die Union das Vorhaben nicht im Bundesrat blockiert. CDU und CSU sperren sich dagegen, dass Leistungsempfängern zwei Jahre lang die Heizkosten gezahlt werden. Auch halten sie das geplante Schonvermögen für zu hoch.

Es ist eben nicht einfach, wenn es schnell gehen muss. Fehler und Ungerechtigkeiten schleichen sich ein. Und – zugegeben – es ist auch nicht einfach, es allen recht zu machen. Aber genau das möchte die Regierung. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert monierte gerade, dass es nicht sein könnte, dass dank der Strom- und Gaspreisbremse der warme Villen-Pool mitfinanziert wird. Wohl wahr. Doch das liegt leider am Gießkannenprinzip der Rettungspakete. Es gäbe bestimmt auch Wege, gezielter zu unterstützen.