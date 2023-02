Die Ukraine ist das nächste Protektorat der EU und der USA

Es war lange nach dem Krieg in Bosnien und lange vor dem Krieg, den Russland in der Ukraine anzettelte. Wir saßen in einem kleinen, an Mostar erinnernden Ort in der Republika Srpska, dem serbischen Teil Bosnien-Herzegowinas, auf dem Marktplatz unter riesigen Platanen, und tranken Kaffee, wie fast jeder auf dem Marktplatz.