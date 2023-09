Bringt der September die Vorentscheidung im Ukraine-Krieg? Die Kiewer Politiker wissen, dass sie ihre Sommeroffensive zumindest mit einem Teilerfolg krönen müssen. Allerdings bleiben ihnen da nur wenige Wochen. Im Oktober beginnt die Rasputiza, die herbstliche Zeit der verschlammten Wege, und zwingt die Front zum Stillstand.

Die Zwischentöne aus den USA waren zuletzt unüberhörbar. Wenn die ukrainische Armee in diesem Jahr keinen Durchbruch schafft, könnte der Enthusiasmus der Amerikaner (und damit der Nato) bei der Unterstützung der ukrainischen Maximalziele durchaus erlahmen. Diese Maximalziele listet der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seinem 10-Punkte-Plan: Befreiung sämtlicher besetzter oder annektierter Gebiete, einschließlich der Krim, Reparationszahlungen, Bestrafung von Kriegsverbrechern usw.

Warum die Generäle einen Keil über mindestens zehn Kilometer Richtung Süden treiben wollen

Die Kiewer Militärführung hat die Botschaft verstanden. Seit Ende August werden alle Kräfte zum Einsatz gebracht. Im Süden, bei Robotyne und Werbowe, sind die ukrainischen Truppen auf mehreren Kilometern deutlich vorgerückt. In Kiewer Medien heißt es, Abschnitte der ersten und am besten ausgebauten russischen Verteidigungslinie seien überschritten. Russische Quellen bestreiten das. Wie immer im Krieg ist nicht auszumachen, wer die Wahrheit sagt.

Die erste russische Verteidigungslinie, benannt nach dem in Ungnade gefallenen General Sergej Surowikin, verbindet eine ungewöhnlich hohe Dichte an Panzerabwehrminen mit Panzersperren und einem ausgeklügelten Grabenwerk. Sie gilt als eine der Ursachen für das monatelange Steckenbleiben immer neuer ukrainischer Angriffswellen. Hinter ihr reihen sich weitere Linien, deren Qualität allerdings noch nicht getestet ist.

Darin gründet die Unwägbarkeit der kommenden Wochen. Wenn es den Kiewer Generälen gelingt, einen Keil über mindestens zehn Kilometer Richtung Süden zu treiben, liegen die russischen Nachschublinien und die Landverbindung zur Krim auch ohne einen Durchstoß zum Asowschen Meer in Reichweite der ukrainischen Artillerie. Noch ist keineswegs ausgemacht, wie die Front zu Beginn der Schlammperiode aussehen wird.

Neue mögliche Mobilmachungswelle – in Russland, aber auch in der Ukraine

Aus Kiewer Sicht würde es reichen, den USA zu zeigen: Wir schaffen das. Dann ginge die Offensive 2024 in die Verlängerung; Hauptsache, der westliche Wille zur Unterstützung bleibt ungebrochen. Der Haken an dem Kalkül ist, dass die Ukraine dafür militärische Erfolge liefern muss.

Fürs Erste stehen die Zeichen also unverändert auf Krieg. Auf beiden Seiten ist die Rede von einer neuen Welle der Mobilmachung, angeblich, so wird kolportiert, von jeweils bis zu einer halben Million Mann. Das Thema ist heikel, auch das gilt für beide Kriegsgegner. Die Euphorie der Freiwilligen und Patrioten ist verflogen. Mit jedem weiteren Sarg kommt die Botschaft nach Hause: Die Front ist ein Fleischwolf, dem es egal ist, wer angegriffen wurde und wer angegriffen hat.

Hüben wie drüben, wer kann, lässt seine Beziehungen spielen oder kauft sich frei. Erst kürzlich hat der ukrainische Präsident die Leiter sämtlicher Rekrutierungsbüros ausgetauscht. Wenn es nach Selenskyj geht, soll Korruption künftig wie Landesverrat bestraft werden. Der Präsident weiß, dass er sich damit in einer Gesellschaft, in der (nicht anders als in Russland auch) Bekenntnisse zur Unbestechlichkeit weitgehend Lippenbekenntnisse sind, auf dünnes Eis begibt. Nicht ohne Grund fügt er hinzu: „Wir erschießen die Übeltäter ja nicht, das ist kein Stalinismus.“

Zwischen Patriotismus und Nervosität

In Russland hat sich die Staatsmacht mit dem Ableben des Wagner-Führungsteams – egal, wer hinter dem Anschlag auf Jewgenij Prigoschins Privatjet steckt – fürs Erste konsolidiert. Die Carnegie-Expertin Tatjana Stanowaja interpretiert die zurückliegenden Wochen als erneute Bestätigung der „Vertikale der Macht“: ein programmatisches Ideal, das Putins Herrschaft seit über 20 Jahren kennzeichnet.

Demzufolge arbeitete der russische Präsident seit dem zurückliegenden Winter darauf hin, die Kriegspatrioten und ihre Ressourcen Schritt für Schritt unter die Kontrolle des Kreml und der Militärführung zu zwingen. Der selbstverliebte Prigoschin hatte nur den Schuss nicht gehört. Indem er sich in eine chancenlose Meuterei stürzte – statt die Wagner-Truppe in staatliche Obhut zu überführen –, war sein Ende programmiert. Die Gnadenfrist von acht Wochen diente lediglich der sauberen Abwicklung seiner Aktiva und Aktivitäten.

Die Ereignisse seither deuten darauf hin, dass die kriegslüsternen russischen Blogger in der Gesellschaft deutlich schwächer verankert sind, als es anhand ihrer lautstarken Internetpräsenz den Anschein hat. So hielt sich die öffentliche Solidarisierung mit den getöteten Wagner-Chefs ziemlich in Grenzen. Ähnlich war es nach der Verhaftung des Ultrapatrioten Igor „Strelkow“ Girkin, eines Prigoschin-Intimfeinds, oder der endgültigen Entmachtung des frondierenden Generals Sergej Surowikin.

Der BBC-Korrespondent Will Vernon beschrieb die Moskauer Stimmung dieser Tage als Kombination aus Nervosität und Patriotismus. Kriegsbegeisterung sei nicht zu spüren, und nur wenige Z- und V-Zeichen, Meme des Einmarschs in der Ukraine, prägten das Straßenbild. Die Drohnenangriffe, die in der Hauptstadt inzwischen fast allwöchentlich zu verzeichnen sind, werden vom bewährten Galgenhumor weggesteckt.

Weiterhin gilt: Niemand in Russland will diesen Krieg, und niemand will ihn verlieren

Die Nervosität wurzelt in den Dimensionen des Kriegs und seiner möglichen Folgen. Jeder weiß, mit welchem Gegner Russland sich eingelassen hat: Der gesamte Westen will eine russische Niederlage, und der Westen ruft unter der russischen Bevölkerung, aller großspurigen Propaganda zum Trotz, immer noch Respekt hervor. Die Menschen sind auch in der Lage, zu Ende zu denken. Eine Niederlage würde mit größter Wahrscheinlichkeit die Ablösung der politischen und wirtschaftlichen Stabilität bedeuten, die eine breite Mehrheit trotz Repression und Diktatur mit 23 Jahren Putin-Herrschaft verbindet.

Der Autor dieser Zeilen schrieb schon im Vorjahr: Kaum jemand in Russland will diesen Krieg, und niemand will ihn verlieren. Das gilt weiterhin. Selbst wenn die Front am Asowschen Meer und auf der Halbinsel Krim verliefe – es ist nicht gesagt, dass Russland sich geschlagen gäbe. Ein Hinweis auf die Folgen des von Deutschland akzeptierten Waffenstillstands von Compiègne 1918 dürfte als Erklärung genügen.

Vor diesem Hintergrund kommt den kriegsbegleitenden Gesprächen – gerade weil sie so selten sind – wachsende Bedeutung zu. Eine prominente Figur ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Er ist der einzige Staatschef, dessen Land als Nato-Mitglied mit den USA verbündet ist und der sich noch persönlich mit Wladimir Putin trifft. Am 4. September wird Erdoğan zu einem weiteren Gipfel im russischen Schwarzmeer-Kurort Sotschi erwartet. Zur Vorbereitung traf der türkische Außenminister Hakan Fidan am Donnerstag in Moskau ein.

Der Erdogan-Faktor

Im Zentrum der Gespräche steht das von Russland im Juli aufgekündigte Getreideabkommen. Grundsätzlich hat jedes der drei Länder Türkei, Russland und die Ukraine ein Interesse daran, den Transport von Getreide über das Schwarze Meer wiederzubeleben. Russland will außerdem eine Teilaufhebung von Sanktionen und Erleichterungen beim Export von Düngemitteln erreichen.

Man darf sicher sein, dass der türkische Präsident nicht nach Sotschi kommt, ohne sich mit den USA abgestimmt zu haben. Bei aller Kriegsrhetorik in Moskau und Washington – mit jeder Woche bis zum Beginn der Schlammzeit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass 2023 keine militärische Entscheidung fallen wird. Und was dann? Nur Aufrüsten für die Verlängerung?

In groben Zügen sind die Szenarien einer Verhandlungslösung bekannt. Etwa das koreanische: Einfrieren der Front, Einrichtung einer entmilitarisierten Zone, sofortige westliche Sicherheitsgarantien für die Restukraine. Oder der Rückzug auf die Kontaktlinie vom 23. Februar 2022. In beiden Fällen verbunden mit dem Beginn langwieriger Friedensverhandlungen.

Ob (und wann) solche oder andere Szenarien als realistisch erachtet werden, entscheidet nicht zuletzt die öffentliche Meinung in den westlichen Staaten. Bis zur Rasputiza 2023 bangt der Westen für den ukrainischen Sieg. Dann beginnen Herbst und Winter, beginnt die Zeit neuer Wahlkämpfe und Wahlen in Europa und den USA, beginnt irgendwann auch die seelische Ermüdung nach bald zwei Jahren Krieg.

Der ehrgeizige Erdoğan positioniert sich jedenfalls. Er weiß um die Bedeutung einer erfolgreichen Vermittlerrolle für sein Image (und das seines Landes). Auch wenn eine Verhandlungslösung derzeit nicht einmal am Horizont steht – die Türkei als einziger Nato-Staat mit belastbaren Beziehungen zur russischen Führungsspitze demonstriert ihre Bereitschaft. Zudem bietet das Getreideabkommen den perfekten Vorwand, sämtliche anderen Themen in strikter Vertraulichkeit zu besprechen.



