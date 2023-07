Es gibt eine Sache, die fast alle beklagen, die sich an der Diskussion über politische Themen in den sozialen Netzen, im Freundeskreis, in der Familie beteiligen: die Spaltung der Gesellschaft. Man komme nicht mehr zusammen, und Schuld daran seien, davon ist man selbst gern überzeugt, natürlich diejenigen, die politisch auf der jeweils anderen Seite stehen. Manchmal nennt man diese Seiten auch Bubbles: Blasen. Die eher linke Blase wähnt sich der eher rechten in Sachen Vernunft und Diskursfähigkeit überlegen. Und andersherum.