Wahrheit ist die Brücke, auf der wir vom Spiel mit subjektiven Einbildungen und Interessen zur Wirklichkeit gelangen, um sie zu ändern. Ohne den Willen, Wahrheit zu finden, ohne Wahrhaftigkeit, bleiben wir in Einseitigkeit befangen und kommen nicht zur Welt.

Der Seitenwechsel von der Einbildung zur Wirklichkeit durch Erkenntnis der Wahrheit ist individuell möglich, kollektiv aber unmöglich. Für den Einzelnen gibt es Wahrheit und ihre Wirkung: Erfüllung; im Leben der Gesellschaft als ganzer gibt es nur Einbildung, die von interessierter Seite zu Erzählungen gesponnen wird, die dann Unvorsichtigen als Wahrheit erscheinen können. Durch diese Erzählungen hindurch muss der Einzelne in Gesellschaft zur Wahrheit finden, und sie können ihm nur als Anlass seiner Suche dienen.

Das ist die Wahrheit über die Wahrheit, von der ich sprechen will. Sie zu begreifen ist alle Medienkompetenz, die wir nötig haben.

Wahrheit beim Einzelnen

Psychisch ist der Übergang in die Wirklichkeit Selbsterkenntnis (bestehend aus Reflexion und Erfahrung). Sie entsteht aus der Konfrontation mit unserem Leid und den Haltungen, mit denen wir es überstanden haben und fortan zu bannen suchten.

In der Wirklichkeit ankommen heißt hier, sich selbst kennen und Reife gewinnen: Sich kein unnötiges Leiden mehr verursachen und seine Freude, seine Produktivität mehren – indem wir tun, was uns guttut und uns befremdende Verstrickungen in Nebensachen unterlassen. So leben wir wahrhaftig.

Wahrheit in Gesellschaft?

Im Himmelreich ist jeder wahrhaftig. Dort wäre diese Tugend eins zu eins ins Ganze der Gesellschaft übersetzt und wir würden in der öffentlichen Debatte keine bloß eingebildeten Interessen umkämpft finden. Dort wäre Frieden, so wie in einem Menschen, der sich selbst kennt.

Eine Parteien repräsentierende Demokratie ist nicht der Himmel. Jeder Bürger versucht hier, mit seiner teilweisen Selbsterkenntnis und seinen teilrealistischen Einbildungen zu erreichen, was er will. Ein Chaosorchester der tausend Interessen spielt auf.

Und es wird belauscht. Denn wer für seine Partei ins Parlament will, der muss gewählt werden – und horcht also auf die häufigeren Einbildungen und Interessen der Bürger und versucht sie auf den Slogan zu bringen, der Beifall bringt. Die Verbindung mehrerer Slogans ist im politischen Raum ab ihrer ersten Wiederholung eine Erzählung – eine Geschichte, die als Wahrheit gelten und so die Wirklichkeit gestalten soll.

Erzählungen beruhen auf Vermutungen der Politiker und ihrer Sprecher darüber, was wohl die wichtigsten Einbildungen und Interessen der Menschen gerade seien, und versuchen diese mit Bekanntem so zu verbinden, wie es ihren eigenen Einbildungen und Interessen entspricht.

Abseits der Wirklichkeit

Zwischen der Wirklichkeit und einer öffentlichen Erzählung liegen so immer mehrere Verzerrungen. Dass sie die Wahrheit trifft, die eine Prüfung ihrer Begriffe und Behauptungen aufdeckt, ist nicht zu erwarten.

Narrative sind zugleich das entscheidende Mittel und Material der Politik in einer medialisierten Gesellschaft. Akzeptieren wir sie ungeprüft als Wahrheiten und richten wir unser Leben nach ihnen aus, so sind wir selbst Mittel und Material der Politik geworden. Will jemand Ihnen erzählen, Sie müssten mithelfen, Mitbürger auszugrenzen, dann prüfen Sie Begriffe und Zusammenhänge, damit Sie nicht blindlings schuldig werden.

Michael Andrick ist Philosoph und Manager aus Berlin. Sein Buch „Erfolgsleere“ (Alber 2020) ist eine Gegenwartsdiagnose der Industriegesellschaft, die eine Erklärung für massenweisen, fraglosen Konformismus bietet und über Wege seiner Vermeidung reflektiert.