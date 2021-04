Ausland

:

Die Wohnungen der Toten: Warum Japans Spuk-Immobilien plötzlich gefragt sind

Wohnungen, in denen es zu ungewöhnlichen Todesfällen gekommen ist, gelten in Japan als verflucht. Doch in Pandemiezeiten werden die Immobilien immer beliebter.

