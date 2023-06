Empfang anlässlich 60 Jahre JFK in Berlin am Montag in Mitte (v.l.n.r.): Ex-Botschafter Wolfgang Ischinger, Amy Gutmann, Botschafterin der USA, Manuela Schmitz, Gastgeberin der Dienstagsgesellschaft, Prof. Michael W. Doyle und Uwe Schmitz, Gastgeber der Dienstagsgesellschaft

Empfang anlässlich 60 Jahre JFK in Berlin am Montag in Mitte (v.l.n.r.): Ex-Botschafter Wolfgang Ischinger, Amy Gutmann, Botschafterin der USA, Manuela Schmitz, Gastgeberin der Dienstagsgesellschaft, Prof. Michael W. Doyle und Uwe Schmitz, Gastgeber der Dienstagsgesellschaft Dienstagsgesellschaft

Es ist schwierig, die Vergangenheit greifbar zu machen. Texte, Fotos, Videoaufnahmen können uns heute einen gewissen Eindruck vermitteln, aber nachzuempfinden, wie das Gefühl, die Stimmung, der Kontext wirklich waren, das ist schwierig. Oft vermengt sich das, was später geschah, mit dem Ereignis selbst, Erinnerungen verschwimmen. Die Vergangenheit bleibt ein fremdes Land. Der Besuch John F. Kennedys am 26. Juni 1963 in West-Berlin ist gut dokumentiert. Und doch ist es kein leichtes Unterfangen, heute zu erfassen, wie sich diese acht Stunden, die der junge amerikanische Präsident damals in West-Berlin verbrachte, angefühlt haben.

Am vergangenen Montag, dem 26. Juni 2023, wurde der Versuch dennoch unternommen. Wie war das vor 60 Jahren, als Kennedy nur wenige Monate nach der Kubakrise, als die Welt am nuklearen Abgrund stand, und nur wenige Monate vor seiner Ermordung zu einem Besuch in die Frontstadt Berlin kam, zu den ehrfürchtigen Berlinern sprach und sich als einer von ihnen bezeichnete? Wie empfand das die Berliner Bevölkerung, was erlebte Kennedy?

Die Dienstagsgesellschaft des Immobilienunternehmers Uwe Schmitz wollte eine Antwort geben und näherte sich dem Ereignis politisch, persönlich und sogar kulinarisch. In Schmitz’ Salon im Zentrum Berlins treffen sich zwischen Stadtschloss, Auswärtigem Amt und Unter den Linden regelmäßig Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Medien, um aktuelle politische und gesellschaftliche Themen zu diskutieren. Aus Anlass des Jubiläums kamen die Gäste ausnahmsweise an einem Montag zusammen.

Franziska Giffey spricht über die Bedeutung der Kennedy-Rede jenseits von „Ich bin ein Berliner“. Dienstagsgesellschaft

Schmitz leitete den Abend mit Dank an die Amerikaner ein. „Wo wären wir heute, wenn die USA uns nicht verteidigt hätten?“ Ob man dann an dieser Stelle zusammenkommen könnte? Und je älter er werde, desto mehr Verständnis bringe er auch für heutige amerikanische Forderungen auf, dass Europa lernen müsse, sich besser selbst zu verteidigen. Er betonte die Werte von „Demokratie, Menschlichkeit, Respekt“, die die Dienstagsgesellschaft mit den Amerikanern teile.

Dem gesellschaftlichen Gedächtnis ist von Kennedys Besuch in allererster Linie der Satz „Ich bin ein Berliner“ erhalten geblieben, den der Präsident in seiner Rede sogar zweimal sagte. Doch es lohnt die ganze, überraschend kurze Ansprache von ungefähr neun Minuten anzusehen. Das hatte auch die ehemalige Regierende Bürgermeisterin von Berlin und heutige Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey getan. Sie erinnerte in einer kurzen Ansprache an Kennedys prophetische Worte. „Kennedys Vorhersagen sind wahr geworden. Die Stadt ist nicht mehr geteilt, das Land ist wiedervereint.“ Nur eines habe sich nicht bewahrheitet. „Kennedy hat uns gewünscht, dass wir glücklich werden.“ Das aber sei angesichts der Unzufriedenheit, siehe Sonneberg, noch nicht so weit.

Kennedy-Besuch in Berlin: „Die Luft selbst schien die Luft anzuhalten“

Eindringlich schilderte die Zeitzeugin Christa Gleitze ihre Erinnerungen an den Sommertag. Mit Kind im Kinderwagen hatte die junge Mutter sich damals zum Schöneberger Rathaus begeben. Doch die Menge war so groß, dass sie es mit der Angst bekam und die Rede von ihrer Wohnung um die Ecke Nahe dem Bayrischen Platz verfolgte. Kurz vor deren Beginn wurde es still. „Fast unheimlich war es. Kein Mensch war auf den Straßen. Es war, als würde die Luft selbst die Luft anhalten“, erzählte Gleitze den Gästen, unter denen auch Ex-Bundestagspräsident Wolfang Thierse und der CDU-Kanzlerkandidat von 2021 Armin Laschet lauschten.

Die Botschafterin der Vereinigten Staaten Amy Gutmann sprach ebenfalls einige Worte wie ihr Landsmann Kennedy auf Deutsch, bevor sie ins Englische wechselte. Ihr fiel auch die Aufgabe zu, ein Kennedy-Porträt, das den Präsidenten während der Rede zeigt, zu enthüllen. Schmitz hatte es eigens für den Anlass in Auftrag gegeben. Im Gespräch mit Ex-Botschafter Wolfgang Ischinger erörterte sie die aktuelle Lage in der Ukraine und Deutschlands Position auch im Lichte der Kennedy-Beziehung.

Uwe Schmitz ließ eigens für den Anlass ein Porträt von Kennedy malen. Dienstagsgesellschaft

Im Anschluss folgte die sicher originellste Weise, wie man Kennedy an diesem Abend näherkommen sollte: über den Magen. Der Wissenschaftshistoriker, Publizist und ehrenamtliche Richter am Berliner Landgericht Stefan Graf Finck von Finckenstein hatte vor kurzem die „einzig verbliebene Speisekarte, von der wir wissen“, wie er sagte, des Lunches aufgetan, den Kennedy auf Einladung des West-Berliner Bürgermeisters Willy Brandt im Rathaus Schöneberg eingenommen hatte.

Was Kennedy 1963 in Berlin kredenzt wurde und 60 Jahre später den Gästen der Dienstagsgesellschaft Dienstagsgesellschaft

Schmitz hatte das gesamte Menü nachkochen lassen: Cocktail vom Steinbutt, Rinderfilet Renaissance mit gedünsteten Paprika, es lässt sich sagen, die gehobene Küche der frühen 1960er schmeckt gut. Besonders gebutterter Toast, so einfach das klingt, wird heute nicht mehr gereicht – und fehlt. Nur bei den Weinen waren die Jahrgänge vergriffen, von den gleichen Gütern aber stammten die Flaschen.



Am Ende ist jener 26. Juni 1963 so ikonisch, dass er kaum mehr vom Mythos zu trennen ist. Aber näher als mit Kennedys Lunch im Magen kann man ihm schwer kommen.