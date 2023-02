Die Diplomatin sorgte für Aufsehen mit ihrer Kritik an deutschen Willkommensklassen. Im Interview erzählt sie, warum Bildung eine entscheidende Rolle spielt.

Iryna Tybinka: „Russland will die sogenannte De-Ukrainisierung“

Iryna Tybinka, Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, gibt ein Statement nach ihrer Rede auf der Kultusministerkonferenz 2022.

Iryna Tybinka, Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, gibt ein Statement nach ihrer Rede auf der Kultusministerkonferenz 2022. Christian Charisius/dpa

Iryna Tybinka sieht in den Willkommensklassen keine ausreichende Lösung, sie fordert Unterricht auf Ukrainisch nach ukrainischen Rahmenplänen und am besten von ukrainischen Lehrern. Sonst, so fürchtet sie, könnten die Kinder und Jugendlichen ihre Wurzeln verlieren, ihre nationale Identität könnte beschädigt werden.