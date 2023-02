Diplomatische Basisarbeit: Steinmeier in Kambodscha Kambodschas Wirtschaft ist im Aufschwung. Bundespräsident Steinmeier besucht das Land als erstes deutsches Staatsoberhaupt. Dabei will er auch kritische Them... Ulrich Steinkohl , dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender bei ihrer Ankunft in Kambodscha. Auch der fünftägigen Südost-Asien-Reise besuchen sie auch Malaysia. Bernd von Jutrczenka/dpa

Phnom Penh -Dass Frank-Walter Steinmeier in ein Land reist, in dem er dienstlich noch nie war, passiert höchst selten. Schließlich haben ihn zwei mal vier Jahre als Außenminister und inzwischen rund sechs Jahre als Bundespräsident in der Welt weit herumkommen lassen. Doch in Kambodscha, einem Land, das nicht gerade den deutschen Vorstellungen einer freien Demokratie entspricht, war er in all den Jahren noch nie.