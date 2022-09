Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt oftmals durch Nachbarn Ein nicht deutsch klingender Name, das Tragen eines Kopftuches, die Hautfarbe - viele Menschen in Berlin erleben nicht nur bei der Wohnungssuche Diskriminier... dpa

ARCHIV - Eine Frau geht in einem Wohnheim eine Treppe hoch. Anna Szilagyi/AP/dpa/Symbolbild

Berlin -Ein nicht deutsch klingender Name, das Tragen eines Kopftuches, die Hautfarbe - viele Menschen in Berlin erleben nicht nur bei der Wohnungssuche Diskriminierungen, sondern auch durch ihre Nachbarschaft. Bei fast einem Viertel aller Fälle in den vergangenen fünf Jahren sei das so gewesen, berichtete die Berliner Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt „Fair mieten – Fair wohnen“ am Freitag. Insgesamt seien rund 730 Beratungen seit Gründung Mitte 2017 erfolgt. Die Fachstelle geht von einer hohen Dunkelziffer aus, weil viele Betroffene keine Hilfe in Anspruch nähmen.