Doppelhaushalt und Notlage: Generaldebatte im Landtag

Der brandenburger Landtag während einer Sitzung im November 2022. Bernd Settnik/dpa

Potsdam -In der letzten Sitzungswoche des Jahres steht im Brandenburger Landtag am Mittwoch (10.00 Uhr) die Generaldebatte über den Doppelhaushalt 2023/2024 an. Die rot-schwarz grüne Koalition plant im kommenden Jahr ein Haushaltsvolumen von knapp 16,7 Milliarden Euro und im Jahr 2024 Ausgaben von knapp 16,4 Milliarden Euro. In der ersten Debattenrunde wollen dazu die Fraktionschefs der Regierungskoalition und der Opposition ans Rednerpult treten.