Drastisches Video: Gefangene beklagen Diskriminierung in JVA

ARCHIV - Sicherheitsleuchten und Überwachungskameras sind auf dem Gelände der JVA Tegel zu sehen. Paul Zinken/dpa/Archivbild

Berlin -Gefangene der Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel beklagen in einem drastischen Video die Zustände im Gefängnis. Ausländische Gefangene würden diskriminiert und erhielten keine Arbeit, sagte einer der Gefangenen in dem in den sozialen Medien verbreiteten Video. Zudem gebe es keine Entlassungsvorbereitung für Häftlinge. „Wir dürfen uns nicht beschweren. Dienstaufsichtsbeschwerden werden ignoriert und entsorgt.“