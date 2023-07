Drei Ereignisse zeigen: Am weltweiten Wunsch nach Autonomie zerbricht die Globalisierung

Drei Ereignisse der vergangenen zehn Tage: Delegationen unter Führung der jeweiligen Verteidigungsminister repräsentierten Russland und China bei den Feiern zum 70-jährigen Waffenstillstand in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang; im Niger wurde der letzte demokratisch gewählte Präsident des Sahel-Gürtels vom eigenen Militär weggeputscht; in St. Petersburg fand nach 2019 der zweite Russland-Afrika-Gipfel statt.

Man kann die Nachrichten kleinschreiben (was auch geschah), man kann darauf verweisen, dass zum ersten Russland-Afrika-Gipfel 2019 in Sotschi noch 49 afrikanische Staatschefs anreisten. Jetzt waren es nur magere 16.



Oder die Feiern in Pjöngjang: Beweist nicht die Anwesenheit von lediglich zwei ausländischen Delegationen, wie isoliert Nordkorea ist? So einsam wie mancher im Geiste auch Russland und China sieht, verbannt auf die Arme-Sünder-Bank der Schurkenstaaten.

Überall bricht der Wunsch nach Autonomie alte Ketten

Sind also beide Meldungen Beweise für die Alternativlosigkeit der westlich-liberalen Demokratie? Den Putsch im Niger schönzureden, fällt schon schwerer. Dort herrscht ein destabilisierender Mix aus Bevölkerungsdruck, klimatischen Veränderungen, ethnischen Spannungen und islamistischer Expansion. Der europäische Einfluss schwindet in jeder Hinsicht, im Sahel und in ganz Afrika, ökonomisch, politisch, militärisch und weltanschaulich. China und Russland profitieren.

Peking, hungrig nach Agrarflächen und Rohstoffen, integriert den Kontinent in sein Spinnennetz der Neuen Seidenstraße. Moskau schielt nach der verlorenen Weltmachtgeltung – und nach Möglichkeiten, den Westen zu piesacken. Mit der Wagner-Truppe des Jewgeni Prigoschin, die sich wie die Landsknechtshaufen der frühen Neuzeit durch lokale Ausbeutung selbst finanziert, besitzt man ein annähernd ideales Instrument.



In der nicht-westlichen Welt wächst eine Bewegung, die jede Schattierung von Liberalismus-Kritik bis Hardcore-Antiamerikanismus umfasst. Was alle vereint, ist ein Ziel, das auf dem Weg in die multipolare Welt mehr und mehr an Bedeutung gewinnt: Autonomie.

Die Gegenbewegung zur Globalisierung

Im Zentrum steht das Aufbegehren gegen Bevormundung, gefühlt oder real. Triebkraft ist ein neues Selbstbewusstsein, Resultat eines halben Jahrhunderts Globalisierung. Fortschritt und Moderne werden nicht mehr vom Westen definiert. Die ganze Welt hat daran teil. Das wird deutlich am Beispiel dreier BRICS-Staaten, die traditionell als Parteigänger des Westens galten: Brasilien, Indien und Südafrika. Der Ukrainekrieg hat gezeigt, dass auch diese Länder die westlichen Narrative nicht mehr unhinterfragt übernehmen.

Der Westen verliert seine Deutungshoheit über Gut und Böse in der Politik. Wenn es anders wäre, bräuchte es keine Sanktionen, erst recht keine Sekundärsanktionen. Gerade die beweisen, dass Gefolgschaft nur noch mittels Zwang hergestellt werden kann. Doch Respekt lässt sich nicht erzwingen, und Druck resultiert in Gegendruck. Das ist greifbar im Decoupling und De-Risking auf allen Seiten. Der russische Einmarsch in der Ukraine, gefolgt vom Sanktionskrieg des Westens gegen Russland, hat eine rapide west–östliche Entfremdung ausgelöst. Wenn in Europa gerufen wird: nicht länger von Russland und China abhängig sein, heißt es in China und Russland: nicht länger von den USA abhängig sein. Nicht vom US-Dollar, nicht von der westlich dominierten, weltumspannenden Infrastruktur.

Von Win-Win-Situationen zu inakzeptablen Abhängigkeiten

Dass es so kommen musste, war spätestens 2013 absehbar, als China mit der neuen Seidenstraße einen autonomen geopolitischen Gestaltungsanspruch formulierte. Russlands Überfall auf die Ukraine neun Jahre später wirkte als Katalysator. Galten gestern noch Win-win-Situationen als Inbegriff kluger Politik, so geht es heute allseits um Autonomie als Schutz vor inakzeptablen Abhängigkeiten.

Dabei beweist der Globale Westen (außer Europa die europäischstämmigen Länder USA, Kanada und Australien, ergänzt um Japan und Südkorea) ein hohes Maß an defensiver Entschlossenheit. Doch er besitzt nicht mehr die Kraft, Kontinente zu dominieren. Paradoxerweise würde ein ukrainischer Erfolg gegen Russland diesen relativen Niedergang sogar beschleunigen. In Europa isoliert und konfrontiert mit einer hochgerüsteten Phalanx aus Nato, Polen, Baltikum und Ukraine würde Russland sich um so mehr nach Osten und Süden orientieren, in Richtung Pazifik und zum Persischen Golf.

Warnungen vor einem „Verlust Russlands“ Anfang der 90er

Strobe Talbott, nach 1993 US-Vizeaußenminister und Bill Clintons Russlandberater, hat früh die Sorge geäußert, der große „Sieg des Westens“ könnte sich in eine Niederlage verkehren: „Falls wir Russland verlieren.“



Die Tatsache, dass 300 Jahre russischer „Pivot to Europe“ zu Ende gehen, wurzelt in der epochalen Dynamik. Wir leben in einer Zeit der Autonomieansprüche – individuelle Selbstverwirklichung, kollektive Selbstbestimmung. Weltanschauungen und universale Wertesysteme verlieren an Autorität. Ein autonomer Staat ist zudem frei, sein Herrschafts– und Wertesystem selbst zu definieren. Und die Globalisierung hat die Staaten der Welt ertüchtigt, Ansprüche zu formulieren und durchzusetzen. In Afrika spüren das heute die Europäer, morgen oder übermorgen werden es die Russen und Chinesen spüren.

Es gibt keinen Wettbewerb der Systeme

Im 21. Jahrhundert geht es nicht um den Antagonismus Demokratie gegen Autokratie. Es gibt auch keinen Wettbewerb der Systeme; die jeweiligen Herrschaftsformen entspringen der historischen Konditionierung, der gesellschaftlichen Verfasstheit und der Opportunität. Ausschlaggebend ist der allseits geführte Kampf um Autonomie, die eigentliche Triebkraft der Multipolarität: frei zu sein von Hegemonie, Dominanz und Bevormundung.

Für das in universalistischen Prinzipien gegründete Ordnungssystem der Nachkriegszeit ist es der Todesstoß. Dessen Wertekosmos, von der UN–Menschenrechtscharta bis zur Schlussakte von Helsinki, gerät zur Makulatur. Darin liegt die Symbolik des chinesisch-russischen Schulterschlusses mit dem Schurkenstaat in Pjöngjang, darin liegt der tiefere Sinn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Es ist der Fehdehandschuh ins Gesicht des alternden Rivalen: Eure Ordnung ist am Ende. Es wäre in der Tat ein Wunder, wenn der Westen die Kraft besäße, sie zu restituieren.



