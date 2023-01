Drei Jahre Corona - was bisher in Deutschland geschah Drei Jahre ist es her, seit die erste Corona-Infektion in Deutschland festgestellt wurde. Was ist seitdem geschehen? Und wo stehen wir heute? dpa

ARCHIV - Jens Spahn, Christian Drosten und Lothar H. Wieler bei einer Bundespressekonferenz 2020. Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin -Vor nun fast drei Jahren wurde die erste Corona-Infektion in Deutschland bekannt. Mittlerweile sind rund 38 Millionen Infektionen registriert und etwa 64 Millionen Menschen per Impfung grundimmunisiert worden. Mehr als 164.000 Infizierte sind an oder mit Corona gestorben. Ein Rückblick: