Berlin - Wenn am Donnerstag die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP starten, gibt es einige Nüsse zu knacken. Vorerst soll es um schwer finanzierbare Projekte der neuen möglichen Ampel-Regierung gehen. Danach wartet schon die nächste Großbaustelle, die Rentenpolitik – vielen gehen die Vorschläge der drei Parteien nicht weit genug. Kritiker sprechen außerdem von Augenwischerei.

Auf dem Tisch liegen die Vorschläge aus dem Sondierungspapier – und darin versichern die potenziellen Koalitionäre, dass es keine Rentenkürzung und keine Anhebung des Renteneintrittsalters geben soll. Das Mindestrentenniveau von 48 Prozent solle gesichert werden. Der deutschen Rentenversicherung wollen SPD, Grüne und FDP ermöglichen, ihre Reserven am Kapitalmarkt reguliert anzulegen – es wäre der Einstieg in die von den Liberalen im Wahlkampf geforderte Aktienrente.

Rentenpolitik: Ampel-Parteien wollen in Kapitaldeckung einsteigen

Erstmals soll es damit eine teilweise Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rentenversicherung geben. „Dazu werden wir in einem ersten Schritt der Deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 aus Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von zehn Milliarden Euro zuführen“, heißt es in dem Papier. Länder wie Norwegen dienen als Vorbild. Ein echtes Novum, auch um immer weitere Beitragssteigerungen zu verhindern – zumal die Rentenversicherung allein durch die demografische Entwicklung schon bald unter Druck geraten dürfte.

Das System der privaten Altersvorsorge soll also grundlegend reformiert werden. Geprüft wird ebenso die Möglichkeit eines öffentlich verantworteten Fonds genauso wie die Anerkennung privater Anlageprodukte mit höheren Renditen als Riester. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Johannes Vogel erwartet von der möglichen Ampel-Regierung eine große Rentenreform, sagte er am Mittwoch. Es sei die Tür zu einer „enkelfitten Rente“ aufgestoßen.

Diese Ansicht teilen nicht alle – Sozialverbände und Gewerkschaften würden lieber das Umlageverfahren stärken. Verdi-Chef Frank Werneke geht davon aus, dass die Rentenbeiträge ohnehin in den kommenden Jahren steigen. Das sei auch vertretbar. Der Sozialverband VdK kritisiert, dass von Altersarmut bedrohte Menschen im Sondierungspapier der Ampel-Parteien vergessen werden. VdK-Präsidentin Verena Bentele unterstreicht im Gespräch mit der Berliner Zeitung, dass es wichtig sei, dass das Rentenniveau „auch in vier Jahren auf keinen Fall unter 48 Prozent sinken“ dürfe.

Es müsse möglich sein, auch nach einem Arbeitsleben in normalen Jobs wie der Pflege oder in der Logistik von der gesetzlichen Rente zu leben – ohne zum Sozialfall zu werden. „Wird Grundsicherung im Alter der Normalfall, ist niemand mehr bereit, Rentenbeiträge zu bezahlen“, sagt Bentele.

VdK fordert Rentenniveau von über 50 Prozent

Schon jetzt seien 16 Prozent der Deutschen über 65 Jahre von Altersarmut bedroht, das seien fast drei Millionen Menschen. Der VdK fordert daher ein Rentenniveau von über 50 Prozent, um Altersarmut zu verhindern. „Eine auskömmliche Rente kann über mehr Beitragszahler finanziert werden: Mütter müssen die Möglichkeit haben, mehr zu arbeiten, Ältere brauchen angepasste Arbeitsplätze und auch mit 55 Jahren noch eine neue Chance“, sagt Bentele. Auch müssten Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt integriert werden. Und Beamte, Selbstständige und Politiker in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden, um genug Beitragszahler zu haben.

Ökonom über Rentenpläne: Kein großer Wurf

Doch nicht nur Sozialverbände sind mit den Rentenplänen der Ampel-Parteien unzufrieden. Auch Ökonomen üben Kritik – wenn auch aus anderen Gründen. Im Kern zielt das Sondierungspapier auf einen Erhalt des Status quo, ergänzt durch private Vorsorge. „Der große Wurf in der Rentenpolitik ist es nicht“, sagt Martin Werding, Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum.



Der Rentenexperte kritisiert, dass SPD, Grüne und FDP sich nicht haben durchringen können, an den großen Stellschrauben zu drehen – also Rentenniveau und Renteneintrittsalter. Bis 2031 steigt das Renteneintrittsalter nach aktueller Gesetzeslage auf 67 Jahre. Wie es danach weitergeht, ist unklar. „Was fehlt, ist der klare Wegweiser, dass im Umlagesystem nicht alles so bleiben kann, wie es ist“, sagte Werding der Berliner Zeitung.

Wie die meisten Ökonomen plädiert auch Werding dafür, das Renteneintrittsalter regelgebunden an die Lebenserwartung zu koppeln. Werden die Menschen in Deutschland älter, steigt auch die Lebensarbeitszeit – und zwar automatisch, ohne dass die Politik jedes Mal darüber abstimmen muss. Inzwischen drängt die Zeit. Schon bald erreichen die Babyboomer das Renteneintrittsalter.

Im Sommer hatte der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums Alarm geschlagen. „Schockartig steigende Finanzierungsprobleme“ drohten der gesetzlichen Rente. Bleibt es dabei, dass das Rentenniveau nicht unter 48 Prozent sinken darf, müssen Arbeitnehmer und Unternehmen ab 2025 mit deutlich höheren Beitragssätzen rechnen. Darauf wird die Ampel-Koalition eine Antwort finden müssen. Die Aktienrente allein könnte zu wenig sein.