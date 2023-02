Drei Viertel aller Fahrzeuge sollen 2030 emissionsfrei sein Autos mit Verbrennungsmotor sollen nach den Vorstellungen der Berliner CDU innerhalb weniger Jahre in der Hauptstadt kaum noch unterwegs sein. „Unser Ziel is... dpa

Berlin -Autos mit Verbrennungsmotor sollen nach den Vorstellungen der Berliner CDU innerhalb weniger Jahre in der Hauptstadt kaum noch unterwegs sein. „Unser Ziel ist es, bis 2030 mindestens 75 Prozent der Fahrzeuge in Berlin auf emissionsfreie Antriebsarten umzustellen“, heißt es in einem neuen Verkehrspapier der Hauptstadt-Christdemokraten. Ein Verbot für Autos mit Verbrenner in der Innenstadt ist aus Sicht der CDU dagegen der falsche Weg.