Dringlicher Antrag: CDU fordert Geisels Entlassung Die Kritik an Bau- und Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) nach den zahlreichen Wahlpannen im Herbst 2021 wird lauter und beschäftigt auch das Abge... dpa

ARCHIV - Andreas Geisel (SPD), Stadtentwicklungssenator. Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Berlin -Die Kritik an Bau- und Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) nach den zahlreichen Wahlpannen im Herbst 2021 wird lauter und beschäftigt auch das Abgeordnetenhaus. Die CDU-Fraktion hat einen dringlichen Antrag gestellt, in dem sie die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) auffordert, Geisel sofort zu entlassen. Die AfD-Fraktion hat parallel dazu beantragt, ihm das Misstrauen auszusprechen und seine sofortige Entlassung zu fordern. Das Landesparlament debattiert bei seiner Sitzung am Donnerstag über beide Anträge. Zuvor hatten mehrere Berliner Medien über das Thema berichtet.