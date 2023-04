Drohungen gegen China: Der Westen agiert dumm, und am Ende gewinnt Indien

Chinas Präsident Xi Jinping, der französische Präsident Emmanuel Macron und die Kommissionspräsidentin der EU Ursula von der Leyen bei einem Treffen in China am 6. April 2023.

Chinas Präsident Xi Jinping, der französische Präsident Emmanuel Macron und die Kommissionspräsidentin der EU Ursula von der Leyen bei einem Treffen in China am 6. April 2023. Ludovic Marin/Pool Photo via AP

Viel ist nicht herausgekommen beim chinesischen Friedensplan. Xi Jinping ließ sich in Moskau feiern, hat aber den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj noch nicht einmal angerufen. Ein Follow-up zu dem Positionspapier hat es bisher nicht gegeben: keine neuen Details, keine konkreten Schritte. Aus den Verhandlungen über Gefangenenaustausche und Getreidelieferungen, die die UN, das Rote Kreuz und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan vorangetrieben haben, ergeben sich konkrete Vorteile für Ukrainer, Russen und den Rest der Welt. Vom chinesischen Positionspapier kann man das nicht behaupten. Vielleicht war es wirklich nur ein halbherziger Versuch, ein wenig zu sondieren, ohne sich zu engagieren.

Das verleiht westlichen Politikern und Kommentatoren Flügel, die seit Wochen über die Lehren aus dem Krieg für das Verhältnis zu China diskutieren. Man dürfe, heißt es dann, nicht den gleichen Fehler wiederholen, den man bereits mit Russland gemacht habe: sich nämlich von Rohstofflieferungen und Absatzmärkten in einem autoritären Staat abhängig machen. Das klingt erst einmal überzeugend.

Hört man dagegen genauer hin, ist es damit vorbei. In der leicht kakofonischen Debatte über China wird nämlich nicht nur vorgeschlagen, aus Fehlern zu lernen, die gar keine waren, sondern vorsichtshalber eine ganze Reihe neuer Fehler im Bezug auf China zu begehen, die es im Verhältnis zu Russland nie gegeben hat. Und der Begriff „Abhängigkeit“ macht dabei eine seltsame Wandlung durch, derer sich längst nicht alle, die ihn benutzen, bewusst zu sein scheinen.

Was genau bedeutet „Abhängigkeit“?

Wenn das vergangene Jahr seit dem Februar 2022 etwas gezeigt hat, dann eben gerade nicht, dass wir uns von russischem Gas, Öl und anderen Rohstoffen abhängig gemacht haben. Wer abhängig ist, ist erpressbar. Das hat Russland auch tatsächlich versucht: durch das zeitweise Reduzieren der Gaslieferungen, durch die Forderung, in Rubel bezahlt zu werden.

Nur: Geholfen hat es nicht. Statt einzulenken, sich gegen weitere Sanktionen oder sogar für Zugeständnisse an Russland einzusetzen, ist die Bundesrepublik zum zweitgrößten Rüstungslieferanten der Ukraine aufgestiegen. Allen Unkenrufen von BASF-Managern zu einer Konkursflut und Massenentlassungen in der chemischen Industrie zum Trotz ist die angekündigte Katastrophe ausgeblieben: Die Energiepreise stiegen, die Nachfrage ging zurück, und Zulieferer und Verbraucher sind massiv und schnell umgestiegen auf alternative Versorgungsquellen.

Alle dachten, wir seien von Putins Öl abhängig. Doch die Realität hat das Gegenteil bewiesen. Vladimir Astapkovich, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Und es stellte sich heraus, dass die Bundesrepublik ihren Rohstoffbedarf auch außerhalb Russlands decken kann, während Russland nicht so einfach seine Gas- und Ölpipelines in verbündete oder neutrale Länder umlenken kann. Heute kommt Deutschland ohne russische Öl-, Gas- und Kohlelieferungen aus und ist damit in weniger als einem Jahr – um in der Terminologie zu bleiben – „unabhängiger“ von Russland geworden als manche Regierung, die Deutschland in den vergangenen Jahren für seine angebliche Abhängigkeit von Russland kritisiert hat und immer noch von dort Rohstoffe bezieht.

Und das alles ohne nennenswerte soziale Verwerfungen. Bisher sind weder Menschen in ungeheizten Wohnungen erfroren, noch hat es Hungermärsche entlassener Chemie-Arbeiter gegeben. Ein großer Energiekonzern wurde verstaatlicht, die russische Infrastruktur in Deutschland wurde nationalisiert, die Inflation ist im internationalen Vergleich in der Eurozone sehr gemäßigt. Und der Löwenanteil des deutschen Russlandexports geht heute in Drittländer, vor allem in die USA und nach China.

Könnte es ein, dass wir von Russland nie wirklich abhängig waren? Wenn doch, so hat es Putin jedenfalls nicht geschafft, uns zu erpressen. Doch statt sich auf die Schulter zu klopfen, stimmen die meisten Leitartikler ein in den Chor derer, die davor warnen, sich jetzt „wieder“, aber diesmal von China, abhängig zu machen. „Abhängigkeit“ wird nun fröhlich umdefiniert: Mal betrifft sie Absatzmärkte, also Exporte, ein anderes Mal Importe, etwa wenn es um den Import seltener Erden geht. Und vereinzelt ist sogar davon die Rede, Deutschland habe sich von China bei der Herstellung von Solarzellen und Fahrrädern „abhängig gemacht“.

In einem Fotovoltaik-Kraftwerk in Yinchuan, im nordwestchinesischen autonomen Gebiet Ningxia Hui, stauben Mitarbeiter nach windigem Wetter Solarpaneele ab. Foto: Wang Peng/XinHua/dpa

Was steckt dahinter: Dass Bundesbürger keine Ersatzteile für ihre Räder mehr bekommen, wenn China Taiwan überfällt und die Bundesrepublik China mit Sanktionen überzieht? Dass wir die Atomkraftwerke wieder anschalten müssen, wenn wir keine Solarpaneele aus China mehr bekommen? Oder gibt es dann die Massenarbeitslosigkeit, die es in der chemischen Industrie nicht gegeben hat, in der Autoindustrie, wenn Volkswagen und Mercedes keine Luxuskarossen mehr nach China exportieren dürfen? Wer ist da eigentlich von wem „abhängig“? Warum soll die Bundesrepublik von chinesischen Fahrrädern und Solarpaneelen abhängig sein, aber China umgekehrt nicht von deutschen Limousinen?

Wie China die deutsche Energiewende billiger macht

Nach der reinen Volkswirtschaftslehre verleiten Subventionen Investoren zu falschen Entscheidungen: Sie stecken ihr Geld dann nicht dahin, wo es wegen der großen Nachfrage auch den größten Gewinn bringt, sondern dahin, wo es die höchsten Subventionen gibt.

Nehmen wir ein (gar nicht aus der Luft gegriffenes) extremes Beispiel: zwei Nachbarländer, von denen das eine eifrig landwirtschaftliche Überproduktion für den Export subventioniert, während sein Nachbar darauf verzichtet. Da die Subventionen aus dem Staatshaushalt kommen, belasten sie die Unternehmen und Verbraucher über höhere Steuern. Deren Geld fließt in Lebensmittel, die sie selbst gar nicht verbrauchen, daher können sie es nicht in innovative Technologien investieren.

Das Nachbarland importiert dagegen fröhlich die – von den benachbarten Steuerzahlern hoch subventionierten – billigen Lebensmittel, dank derer das Land in Innovation investieren kann, ohne dass das soziale Härten verursacht. Auf diese Weise finanziert unser Agrarriese seinem Nachbarn niedrige Lebenshaltungskosten und den Aufbau einer modernen, innovativen Wirtschaft.

Nach ein paar Jahren sind die Bürger des einen Landes bettelarm und stolz darauf, eine landwirtschaftliche Supermacht geworden zu sein, während die Bürger des anderen Landes, das auf Agrarsubventionen verzichtet hat, steinreich und stolz darauf sind, IT-Software, Computer und andere Innovationen in alle Welt zu exportieren. Preisfrage beim großen TV-Wettraten zur Hauptsendezeit: Welches Land schneidet am Ende besser ab?

Unnötige Subventionen für Kaufhaus-Konzerne

Gegen diese Logik gibt es natürlich einen wichtigen Einwand: Sollte es in dem innovativen, subventionsfeindlichen Land jemals Landwirte gegeben haben, so sind sie schon nach wenigen Jahren alle pleite, verdrängt von ihren hoch subventionierten Nachbarn, die natürlich viel billiger produzieren können. Das ist auch der Grund, warum die Regierungen Europas und nach dem Krieg die EU immer darauf geachtet haben, die Agrarsubventionen vorsichtig, langsam und sozialverträglich zurückzufahren: Niemand mag Bauernproteste, alle fürchten Landflucht und Massenarbeitslosigkeit auf dem Land, die in manchen südamerikanischen und afrikanischen Ländern zum Entstehen von Slums am Rande der Großstädte geführt haben.

Niemand mag Bauernproteste wie hier 2021 in Berlin. Daher werden Bauern gerne subventioniert. Benjamin Pritzkuleit

Nur: Arbeitslosigkeit droht uns in den meisten Ländern Europas heute gar nicht mehr. Das Problem ist Arbeitskräftemangel. Womit das Argument, eine bestimmte Branche müsse subventioniert werden, um Arbeitsplätze zu erhalten, heutzutage entfällt. Eine solche Branche zu subventionieren, ist heute widersinniger als je zuvor. Mit Steuergeldern würden so Arbeitskräfte künstlich von einer Anstellung in wettbewerbsfähigen Branchen abgehalten, denen solche Arbeitskräfte fehlen.

Für Ökonomen ist das eine so banale Erkenntnis, dass sie nur noch Schulterzucken hervorruft. Gott allein weiß, warum die Regierungen Merkel und Scholz Hunderte von Millionen Euro in einen Kaufhaus-Konzern gesteckt und damit dessen Mitarbeiter von Betrieben ferngehalten haben, in denen sie dringender gebraucht wurden und wahrscheinlich auch mehr verdient und bessere Karrierechancen gehabt hätten.

Eine schiefe Debatte

Genauso ist unsere angebliche Abhängigkeit von China zustande gekommen, nur dass sie uns nichts gekostet hat: Über protektionistische Maßnahmen, einen künstlich niedrig gehaltenen Wechselkurs und direkte wie indirekte Subventionen hat China erst die europäischen Solarzellenhersteller ausgebootet und dann die EU mit billigen Solarzellen überschwemmt.

Mit Fahrrädern war es ähnlich. Inzwischen produziert mancher europäische Hersteller sogar in China und exportiert dann Solarzellen, Räder und andere Importgüter für den EU-Markt – und kassiert dabei fröhlich den chinesischen Steuerzahler ab, indem er die chinesischen Subventionen mitnimmt. Das ist ein Problem für die in der EU verbliebene Konkurrenz, die deshalb ihre Lobbyisten losschickt, damit die EU entweder Zölle auf chinesische Exporte in die EU erhebt oder ihre Produzenten auch mit Subventionen füttert. Früher konnte sie den EU-Politikern immer mit dem Arbeitsplatz-Argument drohen. Heute suchen selbst Fahrradproduzenten händeringend nach Arbeitskräften.

Klar, wir brauchen Chinas Waren. Aber China mag eben auch die deutschen Autos. Auf dem Bild: der Hafen von Lianyungang. Geng Yuhe/Xinhua/dpa

Mit anderen Worten: Wir sind nicht von China abhängig, sondern China war bisher so nett (und hat die Absicht, es zu bleiben), unsere Energiewende und unsere Verkehrswende vom Auto zum Rad mit dem Geld chinesischer Steuerzahler zu subventionieren. Daran sollten wir China nicht einmal dann hindern, wenn es tatsächlich einmal Taiwan überfallen sollte. Sollte eines Tages Putin auf die Idee kommen, uns mit subventioniertem russischem Kaviar zu überschwemmen, werden wir dann auch behaupten, wir machten uns von russischem Kaviar abhängig? Etwas ist da gründlich aus dem Ruder gelaufen in dieser Debatte um wirtschaftliche Abhängigkeit.

Das Entflechtungsparadox

Diese zugegeben etwas rustikalen Beispiele machen deutlich, dass es nur dort sinnvoll ist, von „Abhängigkeit“ zu sprechen, wo Diversifizierung unmöglich und das entsprechende Produkt mindestens so unersetzlich ist wie Energie. So gesehen sind wir durchaus von chinesischen Halbleitern abhängig, aber natürlich nicht von Fahrrädern oder Solarzellen, die wir, wenn auch teurer, selbst herstellen oder aus anderen Quellen beziehen könnten.

Und hier taucht bereits das nächste Problem auf: Die Halbleiter sind zwar chinesisch, stammen aber überwiegend aus Taiwan. Sich von ihnen unabhängig zu machen und – wie die EU das jetzt versucht – eine eigene, subventionierte Halbleiterproduktion in der EU aufzubauen, kann leicht nach hinten losgehen.

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger bei ihrem Besuch in Taiwan 2023. imago

Es beugt einem Zusammenbruch der Lieferketten aus Taiwan vor, sollte China Taiwan überfallen oder dauerhaft vom Welthandel abschneiden, etwa durch eine jahrelange Seeblockade. Gelingt die EU-Strategie und Taiwan verliert sein Alleinstellungsmerkmal, steigt aber auch das Risiko chinesischer Gewaltanwendung, denn es entfällt dann für den Westen ein wichtiger Grund zur Unterstützung Taiwans. Dahinter steckt ein systemisches Paradox: Die Entflechtung der gegenseitigen Abhängigkeiten auf dem Weltmarkt federt zwar Kollateralschäden größerer Konflikte ab, macht aber gleichzeitig solche Konflikte auch wahrscheinlicher, weil so Aggressoren mit weniger Rückschlägen für sich selbst rechnen müssen.

Autarkie macht Konflikte erträglicher – und wahrscheinlicher

Treibt man es auf die Spitze, heißt das: Wenn die EU und China erst einmal imstande sind, ihren gegenseitigen Handel durch eigene Produktion zu ersetzen, sind sie zwar gegen die Kollateralschäden eines militärischen Konflikts gefeit, aber die Hemmschwelle, einen solchen anzufangen, ist dann kleiner. Und mit Sanktionen kann die EU China dann auch nicht mehr erschrecken, denn Handel, den es nicht gibt, kann man auch nicht einschränken.

Das Problem bestand mit Russland so nie, denn das Land lebt fast nur vom Export von Rohstoffen, die auch anderswo – allerdings teurer – zu haben sind. „Abhängig“ war davon praktisch niemand, wie sich jetzt ja auch gezeigt hat. Heute wissen wir: Russland war von westlichen Devisen abhängiger als der Westen von russischen Rohstoffen. Nach der Invasion in der Ukraine 2022 schrumpfte das russische Bruttoinlandsprodukt um über zwei Prozent, das der Eurozone stieg.

Für Prognosen über das Verhältnis zu China eignet sich das Beispiel nicht. Denn anders als Russland exportiert China auch Hochtechnologie, und es ist umgeben von Ländern, die mit China durch Freihandelsabkommen verbunden sind und China im Zweifelsfall und aus gut verstandenem Eigeninteresse helfen werden, westliche Sanktionen zu umgehen. Mitten in der Pandemie entstand so die Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), eine der größten Freihandelszonen der Welt mit 15 Mitgliedern, die ca. 30 Prozent des Welthandels umfasst.

Was wird mit China schiefgehen?

Harte Sanktionen gegen China wären damit das, was man in der Spieltheorie „brinkmanship“ nennt: alles auf eine Karte setzen. Sie würden die RCEP-Mitglieder (darunter Japan und Süd-Korea) vor die Wahl stellen, entweder ihren Handel mit China oder mit den USA und der EU drastisch einzuschränken. Und die EU stünde vor dem Dilemma, es sich mit den USA oder RCEP (und nicht nur allein mit China) zu verderben. Der lachende Dritte wäre wieder einmal Indien, das nicht zu RCEP gehört und dann augenzwinkernd vom Westen sanktionierte chinesische Waren und Dienstleistungen als Eigenproduktion deklarieren und in beide Richtungen durchwinken könnte, so wie es das jetzt schon mit russischem Treibstoff tut.

Doch bevor man sich überlegt, mit welchen protektionistischen Folterwerkzeugen die EU China zeigen kann, wo der Bartel den Most holt, sollte man sich überlegen, was genau man eigentlich erreichen will. Besonders erfolgreich war unsere westliche Konfliktprävention in den letzten Jahrzehnten ja nicht, sonst hätte es weder einen Krieg in Jugoslawien noch eine Annexion der Krim noch die russische Invasion in der Ukraine gegeben, Libyen wäre heute eine westliche liberale Demokratie und der Irak das Vorzeigemodell des arabischen Frühlings geworden. Wie Afghanistan heute aussähe, würde westliche Konfliktprävention funktionieren, lässt man besser auch unter den Tisch fallen. Was also ist schiefgegangen und wird in einem Konflikt mit China garantiert auch schiefgehen?

Abschreckung oder Strafe?

Das erste ungelöste Problem westlicher Sanktionen bestand immer in ihrer Unberechenbarkeit für den potenziellen Aggressor: Weder Muhammar al-Gadafi noch Bashar al-Assad noch Slobodan Milosevic noch Wladimir Putin wussten genau, was auf sie zukommen würde. Die Sanktions- und Interventionsdrohungen waren immer düster, aber zugleich schwammig.

Das lag natürlich daran, dass diejenigen, die sie aussprachen, fürchteten, von ihrer eigenen Öffentlichkeit beim Wort genommen zu werden, wenn der Konflikt dann doch ausbrechen würde. Wer damit droht, Nord Stream abzuschalten, muss Nord Stream dann auch abschalten. Also droht man wolkig mit „weitgehenden Konsequenzen“, wie Olaf Scholz das Anfang Februar 2022 tat. Bricht der Konflikt dann aus, kann man Nord Stream abschalten oder es bleiben lassen und stattdessen das leere Bankkonto einer Putin-Geliebten einfrieren – und in beiden Fällen verkünden, das seien nun die angedrohten „weitgehenden Konsequenzen“.

Schlimmer noch: Wer eine Aggression verhindern will, muss dem Aggressor mit möglichst hohen Kosten drohen. Doch schon beim Jugoslawien-Krieg verkündete US-Präsident Bill Clinton bei jeder Gelegenheit, die USA würden nie Bodentruppen schicken. Slobodan Milosevic konnte sicher sein, sein Land würde vielleicht bombardiert, aber nicht besetzt werden.

Die US-Strategie ermöglichte es ihm, die Bombardierungen für ethnische Säuberungen zu nutzen, denn die lassen sich nur aus der Luft nicht verhindern. Clinton hatte den Preis für Milosevics Aggression unnötig heruntergespielt. Und trotzdem wiederholte sein Nachfolger Barack Obama den Fehler dann später in Syrien und Libyen, und Joe Biden jetzt im Frühjahr 2022, indem er den Einsatz von Nato-Bodentruppen in der Ukraine ausschloss, obwohl die ja in der Ukraine – anders als in Jugoslawien, Libyen, dem Irak und Syrien – willkommen gewesen wären.

Natürlich ist eine solche Strategie brandgefährlich: Sie treibt den Preis, den der Aggressor einkalkulieren muss, enorm in die Höhe, macht es wahrscheinlicher, dass er sich abschrecken lässt, aber sie erhöht auch das Risiko einer Eskalation, wenn sie fehlschlägt. Ein US-Präsident, der mit Bodentruppen droht, sieht sich dann entweder im Krieg mit einer anderen Atommacht, oder er steht mit heruntergelassenen Hosen da wie Barack Obama 2013.

Der hatte damals bei einem Giftgaseinsatz durch Assad mit einer Intervention in Syrien gedroht, dann aber aus innenpolitischer Rücksichtnahme nichts getan. Das ist auch des Pudels Kern in diesem Krieg: Hätte Putin genau gewusst, dass bei einer Invasion in der Ukraine nicht nur – wie 2014 – zahnlose symbolische Sanktionen drohen, sondern ein „beispielloser Wirtschaftskrieg“ und eine noch beispiellosere Aufrüstung der Ukraine mit modernsten Waffen, hätte er seine Optionen sicher sorgfältiger abgewogen als nach den wortreichen, aber wenig konkreten Drohungen „mit weitreichenden Konsequenzen“.

Das Problem dabei: Weder Scholz noch die deutsche Öffentlichkeit noch die westlichen Verbündeten waren damals bereit, einen Wirtschaftskrieg und eine Aufrüstung der Ukraine auch wirklich in Angriff zu nehmen. Es war erst Putins Kriegsführung, die dafür den Nährboden schuf.

Strafe statt Abschreckung

Es ist dieses Zusammenspiel aus öffentlicher Meinung und dem Streben unserer Politiker, sich nicht durch zu weitgehende Ankündigungen selbst die Hände zu binden, was dazu führt, dass Kriege immer wieder ausbrechen. Die meisten Konflikte auf dieser Welt ließen sich durch glaubwürdige Drohungen mit einem massiven Einsatz moderner Truppen verhindern – würde das die drohenden Regierungen nicht vor die Wahl stellen, bei einem Fehlschlag dann tatsächlich eigene Soldaten zu schicken oder das Gesicht zu verlieren. Die Konsequenz daraus: Sanktionen und militärische Interventionen werden in erster Linie eingesetzt, um einen Aggressor zu bestrafen, nicht, um ihn abzuschrecken.

Das ist auch der Grund, warum westliche Sanktionen und militärisches Eingreifen Konflikte so selten verhindert haben: Wirklich schmerzhaft wurden sie für die Aggressoren erst, nachdem diese schon aggressiv geworden waren. Der Irak wurde erst angegriffen, nachdem er Kuweit überfallen hatte; Jugoslawien wurde bombardiert, nachdem die Jugoslawische Volksarmee im Kosovo Massaker begangen hatte. Und in keinem Fall konnte der Aggressor die Kosten seiner Aggression zuvor genau abschätzen.

Ursula von der Leyen: droht gerne China. AP/Andy Wong

Wenn jetzt EU-Parlamentarier dabei sind, die handelspolitischen Folterwerkzeuge aus dem Keller zu holen, mit denen man China bei einem Überfall oder einer Blockade Taiwans zu Leibe rücken kann, dürfte das die chinesische Führung wenig beeindrucken.

Denn die Außenpolitiker in den EU-Hauptstädten werden sich nicht ihren Handlungsspielraum einschränken, indem sie im Voraus genau ankündigen, was sie nach einer chinesischen Aggression tun werden. Das scheitert schon daran, dass sie sich im Vorhinein darauf ohnehin nicht einigen könnten.

Stattdessen wird es schwammige Drohungen mit „weitreichenden Konsequenzen“ geben, die von einem Reisnudelboykott bis zu einem Hausverbot für chinesische Offizielle im Pariser Disney-Land reichen können. Ihre tatsächliche Reichweite und Härte werden davon abhängen, wie sehr Chinas Vorgehen in Taiwan unsere Öffentlichkeit in Rage bringt und wie viel Druck die US-Politik auf Berlin und Brüssel dann ausübt.

Da man das weder in Washington noch in Brüssel, Berlin oder Peking voraussehen kann, wird es Xi Jinping auch nicht abschrecken. Vielleicht würde er sich von einer entsprechend düsteren Drohkulisse durchaus abschrecken lassen, bloß ist eben niemand bereit, sie auch aufzubauen. Und so wird es kommen wie immer: Sanktionen werden nicht eingesetzt, um Aggression zu verhindern, sondern um sie zu bestrafen.

Davon hat eigentlich niemand etwas. Wenn Abschreckung funktioniert, sind alle fein raus, der Aggressor trägt keine Kosten, weil er ja gar nicht erst aggressiv geworden ist, das potenzielle Opfer wird nicht überfallen, und all jene, die mit Sanktionen gedroht haben, müssen sie nicht umsetzen. Der Wolf ist satt und das Schaf trotzdem noch ganz und in einem Stück, wie ein polnisches Sprichwort sagt. So, wie der Sanktionshase in den letzten Jahrzehnten läuft, verlieren dagegen alle: Das Opfer wird überfallen, der Täter wird bestraft, und die Moralapostel am Spielfeldrand schneiden sich durch die Kollateralschäden ihrer Sanktionen selbst mit einem niedrigeren Wachstum und geringerem Wohlstand ins eigene Fleisch. Am Ende sind alle die Dummen, bis auf Krisengewinnler wie Indien, die sich elegant heraushalten und sich an der Dummheit der anderen eine goldene Nase verdienen.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de