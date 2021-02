Prinzessin Latifa, 35, hat einem Bericht der BBC zufolge die englische Polizei dazu aufgerufen, im Fall ihrer ebenfalls entführten Schwester Schamsa weiter zu ermitteln. Das geht aus einem Brief der Tochter des Emirs von Dubai an die Polizei in Cambridge hervor, den Freunde der Prinzessin jetzt dem Sender zur Verfügung stellten. Der handgeschriebene Brief soll aus dem Jahr 2019 stammen, als Latifa nach ihrer missglückten Flucht in einer Villa in Dubai eingesperrt worden war. „Alles, was ich von Ihnen verlange“, schreibt Latifa, „ist, dass Sie bitte auf ihren Fall achtgeben, weil das ihr zur Freiheit verhelfen könnte.“

Prinzessin Schamsa ist seit über 20 Jahren verschwunden