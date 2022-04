Wie oft gehen Politiker in Urlaub, wie oft dürfen sie? Die einfache Antwort auf diese beiden Fragen lautet: gar nicht. Wer in die Bundes- und Landesministergesetze schaut und dort nach dem Wort Urlaub oder gar Ferien sucht, wird nicht fündig. Urlaub ist für die Ministerinnen und Minister eigentlich ein Fremdwort und nicht vorgesehen. Höchstens eine sogenannte Abwesenheit vom Dienstsitz kann es geben. Theoretisch sind die wichtigsten Landes- und Bundespolitiker immer im Dienst.

Dafür werden sie auch angemessen entschädigt. Um nicht zu sagen: entlohnt. In Rheinland-Pfalz beispielsweise erhalten Minister ein Grundgehalt der Besoldungsstufe B10, das ist die höchste Ebene im Beamtentum – plus 3,77 Prozent. Im Fall der ehemaligen rheinland-pfälzischen Familien- und Umweltministerin Anne Spiegel sind das circa 14.000 Euro Grundgehalt im Monat. Hinzu kommen eine Reihe Zuschläge, Pauschalen und so weiter – von den notwendigen Ausstattungen des Amtes inklusive Fahrer, Sekretären, persönlichen Referenten und zahllosen Mitarbeitern einmal abgesehen.

Nun sind Politiker aber eben auch Menschen und brauchen ab und an eine Auszeit. Doch wie sieht das praktisch aus? Nehmen Politiker die ganzen Oster- oder Sommerferien frei und reisen mit ihren Familien in ferne Länder, das Handy bleibt ausgeschaltet? Die Berliner Zeitung fragte bei Politikern verschiedener Parteien nach, um herauszufinden, ob ein vierwöchiger Sommerurlaub, von Flutkatastrophen einmal abgesehen, üblich ist.

Da aber Ministerämter nicht alle gleich sind, lohnt es sich, bei Politikern nachzufragen, die in halbwegs ähnlicher Situation wie Anne Spiegel waren. Bundes- und Landesminister müssen unterschieden werden. Letztere haben ein noch größeres Pensum.

Bei vielen Politikern kommen zu den Aufgaben des Ministeramts noch Verpflichtungen aus ihren Tätigkeiten in der Partei hinzu, beispielsweise Wahlkämpfe in ihren Rollen als Generalsekretäre, wie Volker Wissing bei der FDP, die Spitzenkandidatur im Land wie bei Klaus Lederer und der Co-Parteivorsitz plus Kanzlerkandidatur, wie bei Robert Habeck beziehungsweise Annalena Baerbock, wobei die beiden letzteren zum Zeitpunkt der Bundestagswahl keine Ministerämter innehatten.

Spiegels ehemaliger Kabinettskollege aus Rheinland-Pfalz, der frühere Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP, nahm im ganzen Jahr 2021 keinen Urlaub. Und auf die Frage, ob er jemals einen vierwöchigen Urlaub beansprucht habe, heißt es: „Der längste Urlaub von Dr. Wissing als Staatsminister dauerte zwei Wochen.“

Auch bei Klaus Lederer aus Berlin gab es eine derart lange Abwesenheit nie. „Senator Lederer war in seiner Amtszeit als solcher noch nicht für vier Wochen am Stück im Urlaub“, wie eine Sprecherin der Kulturverwaltung mitteilte.

Nur bei den Grünen war leider keine Auskunft zu bekommen. In Kiel, Habecks ehemaligem Amtssitz, hat man „keinen Zugriff mehr auf die Kalender von Herrn Habeck“. Auch auf wiederholte Anfrage bei der Pressestelle der Bundes-Grünen gab es leider keine Antwort.