Durchschnittsrentner erhält in Berlin 1371 Euro im Monat Die Durchschnittsrente ist in Berlin und Brandenburg im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Jede Rentnerin und jeder Rentner erhielt in Berlin im Jahr 2021 mo... dpa

ARCHIV - Ein Mann und eine Frau sitzen bei strahlendem Sonnenschein auf einer Bank. /Symbolbild Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Potsdam -Die Durchschnittsrente ist in Berlin und Brandenburg im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Jede Rentnerin und jeder Rentner erhielt in Berlin im Jahr 2021 monatlich 1371 Euro - 20 Euro mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. In Brandenburg stieg die Durchschnittsrente um 29 Euro auf 1430 Euro.