Durchsuchung bei argentinischem Ex-Militärangehörigen Wegen des Verdachts auf mehrere schwere Straftaten in den 1970er Jahren sind Wohnräume eines ehemaligen argentinischen Militärangehörigen in Berlin durchsuch... dpa

ILLUSTRATION - Eine Polizistin steht vor einem Streifenwagen. David Inderlied/dpa/Illustration

Berlin -Wegen des Verdachts auf mehrere schwere Straftaten in den 1970er Jahren sind Wohnräume eines ehemaligen argentinischen Militärangehörigen in Berlin durchsucht worden. Dem 75 Jahre alten Mann wird die Entführung, Folterung und Ermordung von mindestens 15 Frauen und Männern während der argentinischen Militärdiktatur vorgeworfen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Dienstag mitteilte.