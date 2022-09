Durchsuchung in AfD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin Ermittler durchsuchen die Bundesgeschäftsstelle der AfD in Berlin und andere Räume. Es geht um frühere Rechenschaftsberichte und Parteispenden. AfD-Spitzenve... dpa

ARCHIV - Blick in die Bundesgeschäftsstelle der Alternative für Deutschland (AfD) in Berlin. picture alliance / dpa

Berlin -Die Berliner Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch die Räume der AfD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin durchsucht. Auch in anderen Bundesländern fanden Durchsuchungen statt, wie die Behörde mitteilte. Es gehe um zwei Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Vorsitzenden Jörg Meuthen sowie gegen den ehemaligen Bundesschatzmeister Klaus-Günther Fohrmann.