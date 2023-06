Egal, ob Schwarz, Rot oder Grün: Kai Wegner, die Duz-Maschine

Er hat es wieder getan. Wieder hat Kai Wegner einen anderen Politiker geduzt, obwohl er ihn kaum kennt. Als Berlins Regierender Bürgermeister am Dienstag seinen Antrittsbesuch beim Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke in Potsdam abstattete, zogen sich die beiden zum Vieraugengespräch zurück. Da waren sie noch beim Sie, wird aus Potsdam berichtet. Als sie herauskamen, waren sie beim Du. Anschließend verkaufte Woidke das fast schon als zentrale Nachricht des Besuchs.

Nun kennen wir das Hamburger Sie. Demnach hätte Wegner sagen können: „Dietmar, ich sage Ihnen, dass Berlin Brandenburg braucht.“ Kommunikationswissenschaftler erkennen in dieser Form einen Mittelweg für Situationen, bei denen man sich einerseits nicht vertraut genug zum Duzen ist, andererseits das Anreden mit dem Nachnamen als zu distanziert empfunden wird.

Und dann ist da das Münchner Du oder auch Kassiererinnen-Du. Demnach hätte sich Wegner vorher bei seiner Koalitionspartnerin und Vorgängerin, die er selbstverständlich duzt, erkundigen können: „Frau Giffey, weißt du, wie ich den Ministerpräsidenten ansprechen soll?“ Für Wegner dagegen gibt es nur einfach das „Du“ – „du, Dietmar“ oder „du, Franziska“.

Ob Hamburg, München oder Kassiererin – in der Berliner Landespolitik sind Rollen und Sitten bei den Anreden ziemlich klar verteilt: Innerhalb einer Partei wird natürlich geduzt. Bei Roten, Grünen und Ganz-Roten duzen sich eigentlich alle auch über die Grenzen hinweg. Auch zwischen CDU und FDP ist das Du völlig normal. Das mag nach langen Jahren in einer Koalition beziehungsweise in der Opposition nicht verwundern. Aber es sagt vor allem etwas über kulturelle Nähe oder Distanz aus. So werden die AfD-Abgeordneten von allen anderen ignoriert.

Berliner Grünen-Politikerin: „Kai Wegner ist so ein Duz-Typ!“

Während sich zwischen SPD und CDU viele duzen, gibt es zwischen Grünen und Christdemokraten oft eine kulturelle Distanz, also siezen sich die meisten. Eine Spitzen-Grüne glaubt zu wissen, dass es in der CDU mehr Leuten wichtig sei, gesiezt zu werden. Auch Wegner sei in ihrer Erinnerung lange Zeit von vielen aus anderen Parteien gesiezt worden. „Das fand der, glaube ich, doof, weil er so ein Duz-Typ ist.“

Wie auch immer. Inzwischen duzt sich der Regierende Bürgermeister mit Spitzen-Grünen wie Bettina Jarasch oder den früheren Fraktionschefinnen Antje Kapek und Silke Gebel. Auch der Linke-Spitzenmann Klaus Lederer gehört zu diesem Kreis. Ziemlich sicher ging der Impuls von Wegner aus.

Nun kann so ein Du aber auch einen doppelten Boden haben. Legendär ist der Satz von Angela Merkels damaligem Kanzleramtsminister Ronald Pofalla, gerichtet an seinen CDU-Parteifreund Wolfgang Bosbach, als dieser mal wieder einen Alleingang startete: „Ich kann Deine Fresse nicht mehr sehen.“ Das wäre mit einem Sie wohl kaum gegangen.