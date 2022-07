Egon Krenz saß freundlichem Publikum gegenüber, als er am Donnerstagabend sein soeben erschienenes Buch vorstellte: den ersten Teil seiner auf drei Teile angelegten Erinnerungen „Aufbruch und Aufstieg“. Im ausverkauften Münzenbergsaal im Gebäude der Zeitung Neues Deutschland am Mehringplatz herrschte leicht aufgekratzte Stimmung. Das Publikum überwiegend im höheren Alter, man freute sich, einander mal wiederzusehen – und natürlich den Staatsratsvorsitzenden a. D.

Der kam braun gebrannt, leger in Jeans und guter Dinge zum „Wohlfühltermin“, wie Moderator und Verleger Frank Schumann in Anspielung auf Kanzlerin a. D. Angela Merkel anmerkte. Wobei Egon Krenz sich (anders als Merkel) schon früh als „Kind der DDR“ habe bekennen dürfen.

Ein solches war er ganz sicher, und so erinnert er eingangs an seine Herkunft aus kleinsten Verhältnissen, die alleinerziehende, von Invalidenrente lebende Mutter und an die Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs: „Wer die DDR verstehen will, muss ihren Anfang betrachten“, sagt Krenz. Die Schulreform habe die alten Nazi-Lehrer weggefegt, die Prügelstrafe sei sofort verboten worden, während die Bundesrepublik die Praxis noch jahrzehntelang fortführte.

Die Bodenreform habe Junkerland in die Hände von Bauern gegeben. 16 Millionen Menschen mit DDR-Biografien seien mit dieser Geschichte verbunden, und die „soll in Erinnerung bleiben, wie sie war und nicht, wie sie jetzt von anderen beschrieben wird“, sagt Egon Krenz.

Krenz äußert sich auch zum Krieg in der Ukraine

Ein starkes Motiv für ein Erinnerungsbuch. Zudem: „Die Zeitzeugen werden weniger, und mit 85 hat man einiges zu erzählen.“ Er liest einige Passagen, erzählt ein paar Schnurren – warum er für die CDU Wahlkampf machte, was es mit einer Sylt-Reise auf sich hatte, wie er als katholisch Getaufter und evangelisch Konfirmierter aus der Kirche austrat und warum er als gedienter NVA-Artillerist mehr von Waffen versteht als eine FDP-Politikerin („Was die wohl für Schlachten geschlagen hat?“).

Als ihm in der anschließenden Fragerunde ein Mann vorwirft, sich nicht klar gegen Putins Krieg gegen die Ukraine zu positionieren, wird Egon Krenz laut und energisch, fast wie in alten Zeiten: „Mir als Kriegskind braucht keiner erklären, was Krieg ist. Ich weiß, wie es Nächte im Luftschutzkeller sind.“ Jüngst nannte er in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) den Krieg „eine Tragödie“.

Allerdings lehnt er die Politik der Bundesregierung ab: „Jede Waffenlieferung ist eine Lizenz zum Töten.“ Das Publikum applaudiert. „Verantwortungspolitik muss den Krieg beenden.“ Die Leute klatschen. Man dürfe auch die Vorgeschichte des Krieges nicht vergessen: „Selbst amerikanische Politiker sagen: Dies ist der Höhepunkt eines Dreißigjährigen Krieges.“ Aber es werde heute ja untersagt, über die Ursachen des Krieges zu reden.

„Ohne Russland weder Frieden noch Klimapolitik“

Krieg könne keine Lösung von politischen Fragen sein: „Und wenn es wahr sei, dass ohne Russland weder Frieden noch Klimapolitik möglich sind, dann darf man die Türen nach Russland nicht schließen.“ Gäbe es ein Protokoll, müsste es jetzt „tosenden Beifall“ vermelden.

Zuvor hatte sich Egon Krenz noch der Meinung eines anderen inzwischen Parteilosen, Oskar Lafontaine, angeschlossen: „Wenn wir ohne zu frieren über den Winter kommen wollen, muss Nord Stream 2 öffnen und die Sanktionen gegen Russland müssen aufgehoben werden.“ Auch das findet großen Beifall unter den Anwesenden.

Dann bedankt sich noch eine Frau für die Grenzschließung 1961 und beschreibt ihre Erfahrungen als damals 17-jährige Ost-Berlinerin.

Benjamin Pritzkuleit Warten auf die Unterschrift des Staatsratsvorsitzenden a. D.

Am Ende bildet sich eine lange Schlange vor dem Signiertisch; die Letzten mussten mehr als eine Stunde auf die Unterschrift des Staatsoberhauptes außer Dienst warten. Die erste Auflage ist ausverkauft, der Nachschub läuft. Teil zwei der Erinnerungen ist für Ende 2023 angekündigt. Dann wird es auch um das andere Staatsoberhaupt gehen, Joachim Gauck, gewissermaßen Krenz’ Nachbar auf Fischland.