Schon als Ministerpräsident war Alexander Stubb für den Nato-Beitritt Finnlands. In seiner Amtszeit von 2014 bis 2015 gab es in der finnischen Gesellschaft jedoch keine Mehrheit für eine Nato-Mitgliedschaft. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich die öffentliche Meinung jedoch gedreht: Mittlerweile will die Mehrheit der Finnen in die Nato. Die amtierende finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin will in den kommenden Wochen eine offizielle Entscheidung ihres Landes über den Nato-Beitritt bekannt geben.

Berliner Zeitung: Sie waren der Ministerpräsident Finnlands von 2014 bis 2015, also unmittelbar nach der russischen Annexion der Krim. Warum hat Finnland damals nicht schon eine Nato-Mitgliedschaft angestrebt?

Alexander Stubb: Als Außenminister war ich 2008 Vorsitzender der OSZE und habe den Frieden zwischen Russland und Georgien verhandelt. Die Anerkennung dafür strich damals der französische Staatspräsident Sarkozy ein, aber tatsächlich wurde das Abkommen auf meinem Laptop geschrieben. Eine Woche nach dem Friedensabkommen habe ich eine Rede gehalten über die Folgen des Georgien-Krieges und schon damals die These vertreten, dass die Logik der Einflusssphären und der Machtpolitik zurück in Europa ist. Ganz vorsichtig habe ich schon damals als frischer Außenminister angedeutet, dass wir die Frage der Nato-Mitgliedschaft neu beraten müssen. Ich bin seit 30 Jahren der Überzeugung, dass Finnland der Nato beitreten sollte.

imago In Helsinki versammeln sich Demonstranten gegen den russischen Krieg in der Ukraine.

Wie haben der Georgien-Krieg und die Krim-Annexion die Sicht der Finnen auf Russland beeinflusst?

Ich würde sagen, der Georgien-Krieg 2008 und die Krim-Annexion 2014 waren Warnzeichen, und schon damals hätte es stärkere Sanktionen gegen Russland geben und die finnische Nato-Mitgliedschaft verfolgt werden müssen. Damals war das aber nicht möglich, denn nur 20 Prozent der Finnen, inklusive mir, waren für einen Nato-Beitritt Finnlands – 50 Prozent waren dagegen. Das hat sich nun glücklicherweise über Nacht geändert. Laut Umfrage vom 24. Februar waren plötzlich die Hälfte der Finnen für den Nato-Beitritt und nur noch 20 Prozent dagegen. Mittlerweile sind sogar 68 Prozent für den Nato-Beitritt. Wenn sich das Parlament spätestens im Mai für den Nato-Beitritt entscheidet, wird die Zustimmung voraussichtlich noch höher liegen.

Warum waren die Zustimmungsraten für den Nato-Beitritt so niedrig? Finnland hat immerhin zweimal im letzten Jahrhundert gegen Russland Krieg führen müssen.

Wir waren spätestens seit dem Ende des Kalten Krieges nicht neutral. Die finnische Sicherheitspolitik beruhte immer auf zwei Grundannahmen: erstens die Geografie und zweitens die Geschichte. Die Geografie kann man nicht verändern, den Verlauf der Geschichte kann man aber zumindest beeinflussen. Für Finnland ist das eine existenzielle Frage: Wir haben eine Grenze von 1340 Kilometern Länge zu Russland. Wie überlebt man in einer solchen Situation? Man kombiniert Idealismus mit Realismus. Wir wollen mit einer aggressiven, imperialistischen und revisionistischen Großmacht auf praktische Weise kooperieren: Die richtige Mischung aus Nähe und Distanz ist dafür entscheidend.

Das scheint ein Leitmotiv der finnischen Geschichte zu sein.

Wir wollten Russland zu einen Teil des Westens machen, aber das haben wir nicht geschafft. Deshalb blieben wir realistisch und unterhielten durchgängig ein starkes Militär. Der finnische Journalist und Historiker Adolf Ivar Arwidsson sagte: „Wir sind keine Schweden mehr, wir wollen keine Russen sein, also lasst uns Finnen sein.“ Schon als Finnland noch zum Zarenreich gehörte, bemühten wir uns um Autonomie und kümmerten uns um unsere Sprache, unsere Kultur und unsere Freiheit. Als das Zarenreich zusammenbrach, nutzten wir sofort unsere Chance und erklärten uns für unabhängig, auch wenn uns bewusst war, dass das ein Risiko darstellen würde. 1944 akzeptierten wir den Friedensvertrag mit Russland, obwohl Russland große Teile finnischen Territoriums wie Karelien annektiert hatte, den Ort, an dem auch meine Großeltern und mein Vater geboren wurden. Als 1992 die Sowjetunion zusammengebrochen ist, haben wir uns sofort um die Mitgliedschaft in der EU bemüht. Schnelle Entscheidungen für das Wohlergehen des Landes zu treffen, ist Teil unserer DNA.

TT News Agency Finnlands amtierende Ministerpräsidentin Sanna Marin von den Sozialdemokraten will Finnlands Entscheidung zum Nato-Beitritt in den kommenden Wochen bekannt geben.

Deutschland tut sich deutlich schwerer, einmal eingeschlagene Wege zu verlassen. Wie wird die Hinwendung zur Nato von der finnischen Öffentlichkeit aufgenommen?

Die Entscheidung für die Nato ist eine sehr rationale Reaktion der Finnen. In Finnland gibt es da auch keine „Schadenfreude“ oder Diskussionen darüber, wer recht und wer unrecht hatte, es geht darum, was gut für Finnland ist. Das Beste für die finnische Sicherheit ist, dass wir schnell einen Konsens finden und ebenso schnell unsere Meinung ändern können. Jetzt ist sicher der richtige Zeitpunkt, um der Nato beizutreten.

Sie sprechen von Konsens: In Frankreich und in Deutschland gibt es sowohl bei rechten als auch bei linken Parteien große Sympathien für Putins Russland und eine große Nato-Skepsis. In Finnland scheint das kein Problem zu sein.

Meine Partei befindet sich derzeit in der Opposition (Nationale Sammlungspartei Finnlands Anm. d. Red.), aber ich erkenne den Kurswechsel der aktuellen Regierung uneingeschränkt an. Sie machen ihre Sache gerade richtig gut. Wir haben zwar in Finnland ebenso in allen Parteien Menschen mit Sympathien für Russland. Wir zeigen nicht mit dem Finger auf sie, aber Russland ist nach dem Zweiten Weltkrieg nicht extrem populär in Finnland, deshalb bilden diese Kräfte allenfalls eine Minderheit.

Finnland scheint schon längere Zeit eine Art Nato-Mitglied im Wartestand zu sein: Kürzlich unterzeichnete Finnland den Liefervertrag für 64 F-35-Jets der USA, vieles an militärischem Equipment ist bereits heute natokompatibel, und Finnland nimmt auch regelmäßig an Militärübungen der USA und der Nato teil.

Hier sind wir wieder beim finnischen Realismus: Als die Sowjetunion kollabierte, war das nicht das Ende der Geschichte. In Finnland gab es damals gerade genügend Unterstützung für die EU-Mitgliedschaft, aber nicht genug für eine Mitgliedschaft in der Nato. Trotzdem haben wir uns diese Tür immer offen gehalten. Schon die Frage der EU-Mitgliedschaft war für Finnland, anders als für Schweden, weniger eine ökonomische, sondern vor allem eine sicherheitspolitische Entscheidung. Unser Militär sollte natokompatibel sein, sodass wir der Allianz sofort beitreten könnten, wenn wir wollten.

Zur Person Cai-Göran Alexander Stubb (geboren am 1. April 1968) war von 2014 bis 2015 Ministerpräsident von Finnland. Er stieg als auf Angelegenheiten der Europäischen Union spezialisierter Forscher in die Politik ein und wurde als Mitglied der Nationalen Sammlungspartei 2004 in das Europäische Parlament gewählt. Zwischen 2008 und 2014 war Stubb zudem Außenminister Finnlands. Mittlerweile ist er als Direktor und Professor am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz tätig.

Erwarten Sie nennenswerten Widerstand von Mitgliedstaaten gegen eine finnische Mitgliedschaft in der Nato? Als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am 15. Februar in der gemeinsamen Pressekonferenz mit Wladimir Putin bekannt gab, dass es in seiner Amtszeit keine Nato-Osterweiterung mehr geben würde, wurde das von einigen Beobachtern so verstanden, dass dies auch eine Mitgliedschaft Finnlands ausschließen würde.

Ich glaube, diese Pressekonferenz wurde von den internationalen Medien falsch interpretiert, es ging Scholz um die Ukraine. Ich selbst glaube, die Ukraine wird langfristig EU- und Nato-Mitglied. Das steht aktuell aber nicht zur Debatte, derzeit sprechen wir über die Nato-Mitgliedschaft Finnlands. Dagegen gibt es innerhalb der Allianz keinerlei Widerstand, schon gar nicht aus Europa. Jedes Nato-Mitglied versteht, dass wir im Ostseeraum für zusätzliche Sicherheit sorgen.

AFP Finnland hat im Februar 64 neue amerikanische Kampfjets vom Typ F-35 Lightning II bestellt.

Gilt das auch für die Türkei?

Finnland hat sich immer für den EU-Beitritt der Türkei starkgemacht. Die Deutschen mögen die türkische Mitgliedschaft für eine gute oder eine schlechte Idee halten, aber die Türken wissen, dass wir ihre Partner sind.

Finnland könnte sich in den kommenden Wochen um eine Mitgliedschaft in der Nato bewerben. Bis über die finnische Nato-Mitgliedschaft entschieden ist, wird dennoch einige Zeit vergehen. In dieser Phase befindet sich das Land in einer Art sicherheitspolitischem Schwebezustand: Beobachter äußerten die Befürchtung, dass Russland diese Phase nutzen könnte, um das Land vor der vollen Mitgliedschaft militärisch zu bedrohen.

Das ist ein wichtiger Punkt. Finnland wird spätestens im Mai seine Absicht, Nato-Mitglied zu werden, offiziell machen, dann wird die Nato auf Grundlage des Artikels 10 des Nato-Vertrages ihrerseits eine Einladung an Finnland aussprechen, der Allianz beizutreten. Das wird voraussichtlich auf dem Nato-Gipfel vom 29. bis 30. Juni in Madrid erfolgen, Finnland könnte dann bis Ende des Jahres Nato-Vollmitglied werden. Wir nennen diese Phase die graue Periode. Wir erwarten zwar keine direkte militärische Bedrohung Russlands, aber wir erwarten eine verstärkte Bedrohung im Cyberspace und an der Informationsfront. Einen ersten Eindruck davon konnten wir uns bei der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im finnischen Parlament vor etwa zwei Wochen machen. Während Selenskyjs Rede wurde die Homepage des finnischen Verteidigungsministeriums und die des Außenministeriums attackiert, gleichzeitig verletzten russische Militärmaschinen den finnischen Luftraum. Aber auch finnische Unternehmen könnten in der kommenden Zeit Opfer von Cyberattacken werden.

AP Die junge Ukrainerin Zlata-Maria Shlapak sitzt mit ihrem Hündchen Letti in der Badewanne, als eine Luftsirene in Lwiw ertönt. Der Krieg in der Ukraine und insbesondere das Leiden der Zivilbevölkerung hat die finnische Gesellschaft entschieden beeinflusst, mittlerweile ist eine klare Mehrheit für den Beitritt des nordeuropäischen Landes zur Nato.

Und wie sieht der Informationskrieg aus?

Russland droht immer wieder damit, militärische Konsequenzen zu ziehen, wenn Finnland der Nato beitritt. Russland gab beispielsweise bekannt, Atomwaffen im Ostseeraum stationieren zu wollen. Die sind allerdings schon längst da. Auf Twitter beobachten wir, dass viele Finnen schon heute Fehlinformationen aktiv widersprechen.

Die finnische Wirtschaft ist aufgrund der geografischen Nähe zu Russland von den finnisch-russischen Beziehungen direkt betroffen, der Zusammenbruch der Sowjetunion löste eine kleine Wirtschaftskrise in Finnland aus. Erwarten Sie hier weitere Rückschläge, sollte das Land der Nato beitreten?

Nein, nicht wirklich. Glücklicherweise haben wir unsere Energiewirtschaft sehr selbstständig aufgestellt. Anders als Deutschland setzten wir auch weiterhin auf Atomenergie und sind nicht so stark von russischem Gas abhängig. Lediglich fünf Prozent unserer Gasimporte stammen aus Russland, und die finnische Wirtschaft hat sich vom russischen Markt weitestgehend zurückgezogen.

Bis jetzt galt es als ausgemacht, dass Finnland und Schweden gleichzeitig der Nato beitreten. Meinen Sie, die Schweden werden sich im selben Tempo bewegen wie die Finnen?

Ich denke, Schweden und Finnland werden zum selben Zeitpunkt der Nato beitreten. Als es um die EU-Mitgliedschaft ging, übernahm Schweden die Führung – heute ist es umgekehrt. Schweden will am Ende nicht alleine dastehen. Für die Schweden ist der Wechsel aus der Neutralität wie der Wechsel einer Religion, für uns ist das mehr eine realpolitische Frage. Gerade für die schwedischen Sozialdemokraten geht es hier um eine schwerwiegende ideologische Entscheidung, dass ist in Finnland nicht der Fall.

Norwegen ist bereits seit 1949 Mitglied der Nato. Es nimmt aktiv an Militärübungen teil, aber hat auch aus Rücksichtnahme auf Russland einer permanenten Stationierung von Nato-Truppen auf eigenem Territorium nicht zugestimmt. Ist das auch ein Modell für Finnland?

Nein. Finnland wird ein hundertprozentiges Mitglied der Nato, ohne jegliche Einschränkungen. Genauso wie in der EU werden wir einen konstruktiven Beitrag zum Gelingen des Bündnisses leisten. Das bedeutet nicht, dass wir sofort schwere Waffen auf finnischem Territorium stationieren werden, aber wir werden auch keine Einschränkungen in unseren Nato-Vertrag aufnehmen.

Gibt es aus Ihrer Sicht legitime russische Sicherheitsinteressen, die einer finnischen Nato-Mitgliedschaft entgegenstehen könnten?

Nein, die Russen leben in einer selbst verschuldeten sicherheitspolitischen Illusion. Sie sehen sich einer ständigen Bedrohung ausgesetzt, das geht schon auf den Einfall der Mongolen zurück. Die finnische Nato-Mitgliedschaft ist nicht gegen Russland gerichtet, sondern ein Beitrag für unsere eigene Sicherheit.

imago „Putin wollte Stalin werden und ist dabei grandios gescheitert“, sagt Alexander Stubb.

Auch Kritiker von Wladimir Putin bezeichneten den russischen Präsidenten in der Vergangenheit als eine Art strategisches Genie, teilen Sie diese Einschätzung?

Putin handelt aus russischer Sicht sehr rational und strategisch, aber das heißt nicht, dass er Erfolg hat. Er hat keines seiner Ziele erreicht: Er wollte die Ukraine zu einem Teil Russlands machen, die Ukraine ist so europäisch wie nie. Er wollte die EU spalten, sie war noch nie so geschlossen wie jetzt. Er wollte die transatlantische Partnerschaft beschädigen, sie ist zurück mit aller Kraft. Er wollte die Nato zerstören, doch die Allianz ist zielstrebig wie lange Zeit nicht mehr. Er wollte eine starke russische Wirtschaft, sie wird bald am Boden liegen. Er wollte Finnland und Schweden aus der Nato halten, sie werden sich dem Bündnis anschließen. Er wollte alte Interessenssphären etablieren, tatsächlich ist das Land aber so isoliert wie noch nie. Russland wird auf absehbare Zeit in Europa keine Rolle mehr spielen, bis Putins System kollabiert. Putin wollte Stalin werden und ist dabei grandios gescheitert.