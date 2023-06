Eierwürfe und Beleidigungen bei AfD-Versammlung

Bei einer Versammlung der AfD in Doberlug-Kirchhain sind Eier in Richtung der Demonstranten geworfen worden. Es seien Platzverweise bei der Veranstaltung am ...

Doberlug-Kirchhain -Bei einer Versammlung der AfD in Doberlug-Kirchhain sind Eier in Richtung der Demonstranten geworfen worden. Es seien Platzverweise bei der Veranstaltung am Sonntag im Landkreis Elbe-Elster ausgesprochen und eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung erstattet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Auch zwei Teilnehmer der AfD-Versammlung erhielten demnach Platzverweise und Anzeigen wegen Beleidigung von Polizeikräften. Eine Anmeldung für eine Gegendemonstration war laut Polizei kurz vor Beginn der AfD-Kundgebung zurückgezogen worden. Etwa 150 Menschen nahmen an der Versammlung der AfD teil.