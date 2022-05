Bundeswahlleiter Georg Thiel verlangt, dass die Bundestagswahl in sechs Berliner Bezirken wiederholt werden muss. Die Wahlfehler seien zu gravierend. Thiel sprach in der Anhörung vor dem Wahlprüfausschuss des Deutschen Bundestages zu den Problemen bei der Bundestagswahl am 26. September in Berlin von einem „kompletten systematischen Versagen der Wahlleitung“.

Die Anhörung läuft noch bis zum frühen Abend.

Die Wahlkreise um die es geht, sind:

75 Berlin-Mitte

76 Berlin-Pankow

77 Berlin-Reinickendorf

79 Berlin-Steglitz-Zehlendorf

80 Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf

83 Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg – Prenzlauer Berg Ost.

Thiel spricht von vielfachen Wahlfehlern, beispielsweise von 116 Wahl-Unterbrechungen wegen fehlender Stimmzettel. Nach 18:31 sei in 255 Lokalen noch gewählt worden. Er erklärte in der Anhörung auch, dass Berlin bei der Wahl im Herbst das letzte von allen Bundesländern bei der Auszählung gewesen sei.

„Wallokale waren noch bis 21 Uhr offen“, so Thiel und Menschen gaben ihre Stimmen ab „während im Fernsehen schon die Elefantenrunde saß“. Die „Schwere, Vielzahl und die Nichtnachweisbarkeit“ von Wahlfehlern haben Thiel davon überzeugt, dass keine andere Lösung möglich sei. „Diese Probleme gab es im Bundesgebiet noch nie“.

Einer der zwölf Bezirkswahlleiter, der weder Namen noch Bezirk nannte, sprach davon dass ein Viertel bis ein Drittel der Wahlvorstände der einzelnen Wahllokale, sich auf Nachfragen gar nicht zurückgemeldet hätten. Der Bundeswahlleiter befürchtet nun, dass auch die nächste Wahl in Berlin zum Desaster werden könnte, da bisher keinerlei Verbesserungen seit dem Herbst vorgenommen wurden.

Einspruch schon im November

Schon im November hatte Thiel Einspruch gegen die Wahl in diesen Bezirken eingelegt. Seine Begründung damals: „Aufgrund der Häufung und Schwere von einzelnen Wahlfehlern habe ich Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag in sechs Berliner Wahlkreisen eingelegt. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war auch eine mögliche Mandatsrelevanz. Zudem waren die Fehler organisatorisch vermeidbar. Ich habe die Berliner Landeswahlleitung deshalb darum gebeten, möglichst frühzeitig umfassende Maßnahmen zu ergreifen, um in Zukunft Wahlfehler zu vermeiden“, so Bundeswahlleiter Georg Thiel.

Köln findet Bombe nahe Wahllokal und zählt trotzdem schneller als Berlin

Thiel wies auch daraufhin, dass in anderen Stadtstaaten und Großstädten wie Hamburg, München oder Köln keine derartigen Probleme auftraten. In Köln sei am Wahlsonntag sogar eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt und entschärft worden, weshalb Wahllokale über Stunden schließen mussten.

Dennoch habe es auch dort nicht annähernd so große Probleme wie in Berlin gegeben. „Wir sind hier in der bundesdeutschen Hauptstadt eines zivilisierten Landes und doch klappt es nicht“, monierte Thiel.

CDU spricht von Berlin als „Bananenrepublik“

In einer ersten Stellungnahme aus der Opposition nannte der Berliner CDU-Generalsekretär, Stefan Evers die Aussagen des Bundeswahlleiters „dramatisch“. Rot-Rot-Grün sei ein komplettes systematisches Versagen bei der Wahlorganisation attestiert worden. „Ausgerechnet in der deutschen Hauptstadt waren Zustände wie in einer Bananenrepublik zu beobachten.“

Der Bundeswahlleiter hat keine Befugnis, eine Wahlwiederholung anzuordnen. Dafür ist in Berlin das Landesverfassungsgericht zuständig. Doch das will erst im September über die Wahlfehler verhandeln und zwei bis drei Monate später zu einem Urteil kommen. eine Wahlwiederholung wäre nach aktuellem Zeitplan frühestens im Frühjahr 2023 zu erwarten.

Wir berichten fortlaufend aus der Anhörung vor dem Wahlprüfausschuss.