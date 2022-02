Mehrere Minuten muss die Bundesversammlung an diesem sonnigen Sonntag auf den neuen Bundespräsidenten warten. Eben noch stand Frank-Walter Steinmeier auf der Galerie des Paul-Löbe-Hauses am Mikrofon und nahm seine Wiederwahl zum Bundespräsidenten an. Er hat es erwartungsgemäß bereits im ersten Wahlgang geschafft. Aber jetzt ist keine Zeit, sich lange zu freuen. Steinmeier muss die Treppe hinunter zum Rednerpult. Und das dauert.

Die Bundestagspräsidentin Bärbel Bas versucht die kleine Pause zu überbrücken und scherzt, dass sich so eben der Spannungsbogen erhöhe. Sie selbst hat an diesem Tag die wohl denkwürdigste Sitzung in ihrem Leben geleitet.

Erstmals seitdem die Bundesversammlung nach Berlin umgezogen ist, findet sie nicht im Plenum des Reichstagsgebäudes statt, sondern im Paul-Löbe-Haus. Die 1472 Mitglieder sitzen im Foyer in langen Stuhlreihen. Sie sitzen auf den Galerien bis in den vierten Stock hinauf und sie sitzen auf insgesamt 16 Sitzungssäle im Haus verteilt. Von dort können sie die Präsidentin nicht sehen und diese die Delegierten nicht. Auf fünf Etagen wurden daher mehr als 30 große Fernsehbildschirme aufgebaut, rund 100 Scheinwerfer und exakt 264 Lautsprecher installiert. Die Tagesordnung der Sitzung lässt Bas dann so abstimmen: „Wir machen es mal einfacher. Wer ist dagegen?“ Es dauert ein, zwei Minuten, bis auch das Abstimmungsergebnis aus den Sälen übermittelt ist. Nur eine Enthaltung. Es klappt.

Der Aufwand ist natürlich der Pandemie geschuldet. Niemals hätten die 1472 Mitglieder mit den derzeit nötigen Abstandsregeln auf den blauen Stühlen des Plenarsaals Platz gefunden. Aber auch ohne Corona wäre es sehr eng geworden. Das liegt daran, dass der Bundestag mittlerweile die Rekordgröße von 736 Abgeordneten erreicht hat. Sie alle gehören der Bundesversammlung an sowie die gleiche Anzahl von Menschen, die von den Landtagen der Bundesländer gewählt werden.

Einer von ihnen ist der Landtagsabgeordnete Klaus Adelt aus Bayern. Er sitzt in einem Sitzungssaal im zweiten Stock. Aber sein Name gibt ihm einen Vorteil. Der SPD-Politiker aus Oberfranken wird gleich als Vierter aufgerufen, um seine Stimme abzugeben. Dem Alphabet sei Dank. „Das ist schon ein erhabenes Gefühl“, sagt er der Berliner Zeitung danach. Auch für die im abgelegenen Sitzungssaal gilt: „Es ist ein besonderer Tag.“

AFP/Michaele Tantussi Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Er wird mit 1045 Stimmen gewählt.

Ein besonderer Tag für die Demokratie. So sieht es auch der wiedergewählte Bundespräsident selbst. Er ist am Rednerpult im Erdgeschoss eingetroffen und setzt nun zu einer sehr deutlichen Rede an. Er wolle weiter überparteilich sein, sagt er. „Aber ich bin nicht neutral, wenn es um die Sache der Demokratie geht.“ Wer sie angreife, werde ihn als Gegner haben.

Dann spricht er die Sorge vor einem Krieg in Europa an. „Wir lernen wieder neu, was wir doch eigentlich wissen“, sagt er. „Frieden ist nicht selbstverständlich.“ Und dann sagt er einen sehr bedeutsamen Satz, der vermutlich auch seine eigene Partei, die SPD, aufhorchen lässt: „Wir sind inmitten der Gefahr eines Krieges in Osteuropa und dafür trägt Russland die Verantwortung“, so Steinmeier. Er wird noch deutlicher gegenüber Putin, spricht ihn sogar direkt an: „Unterschätzen Sie nicht die Stärke der Demokratie“, sagt er in Richtung des russischen Präsidenten. Vielleicht ist es der entscheidende Satz seiner zweiten Amtszeit.

Das zweite große Thema der Rede ist die Pandemie. Er will die Wunden heilen helfen, die in der Corona-Zeit entstanden sind. Das hat er bereits im vergangenen Jahr gesagt, als er erklärte, für eine zweite Amtszeit zu kandidieren. Er wiederholt es am Tag seiner Wiederwahl und stellt das Ziel in einen größeren Zusammenhang. Es ist die liberale Demokratie, die er stärken und verteidigen will. Auch im Inneren des Landes. „Die Gegner der Demokratie werden auch nach der Pandemie nicht leiser werden“, sagt er. Sie würden sich andere Themen suchen. Er, Steinmeier, wolle mithelfen, Brücken in Richtung Zukunft zu bauen. Dazu möchte er schon am ersten Tag seiner neuen Amtszeit eine Reise durch die Regionen beginnen, vornehmlich im Osten. „Fernab vom Selbstgespräch in der Hauptstadt“, sagt er und versichert: „Ich freue mich darauf.“

Von seinen Gegenkandidaten spricht er Gerhard Trabert persönlich an. Der 65-jährige Arzt hat einen Verein gegründet, der sich um Arme und Obdachlose kümmert. Ein Thema, das oft zu kurz komme, findet Steinmeier und wünscht sich, mit Trabert darüber im Gespräch zu bleiben. Der sagt dies von seinem Sitz auf der Galerie mit einem freundlichen Nicken zu. In diesem Moment war der weiße Schriftzug auf seiner Krawatte deutlich zu erkennen. „Leave no one behind“, stand dort zu lesen. Niemanden zurücklassen, das will erklärtermaßen auch Steinmeier nicht.

Drei Gegenkandidaten hatte Steinmeier, zwei von ihnen – Trabert und die 42-jährige Astrophysikerin Stefanie Gebauer, die von den Freien Wählern aufgestellt wurde – bekommen mehr Stimmen als das Lager, das sie offiziell stützt. Anders Max Otte. Der 57-Jährige hat sich von der AfD aufstellen lassen. Den Verantwortlichen in der Union, der er als CDU-Mitglied noch angehört, platzte daraufhin der Kragen. Sie leiteten ein Parteiausschlussverfahren ein. Otte tritt als Bundesvorsitzender der Werteunion zurück. Die ist zwar kein offizielles Parteigremium der CDU, repräsentiert aber den konservativen Teil der Union. Vor der Bundesversammlung war die Spannung groß, ob einige der Unionsdelegierten bei der geheimen Wahl Otte dem SPD-Politiker Steinmeier vorziehen könnten. Sie taten es nicht. Max Otte erhielt mir 140 Stimmen elf weniger als das AfD-Lager an Delegierten hatte.

Nach etwa 20 Minuten beendet Steinmeier seine bisher bedeutsamste Rede mit einem Aufruf an alle, sich für die Demokratie einzusetzen. „Gehen wir es gemeinsam an“ , sagt er. „Ich freue mich auf das, was vor uns liegt.“ Jetzt endlich dürfen die Delegierten ihre Glückwünsche überbringen. Das hatte die Bundestagspräsidentin zuvor streng untersagt. Erst solle der Bundespräsident seine Rede halten. „Danach dürfen Sie ausgiebig gratulieren“, sagte sie. Nun also kramen die Politiker ihre Blumensträuße unter den Stühlen hervor, die nach dem Wahlgang dort diskret platziert worden waren.

dpa/Wolfgang Kumm Frank-Walter Steinmeier am Rednerpult im Foyer des Paul-Löbe-Hauses. Die mehr als 1400 Delegierten mussten in allen Stockwerken und in den angrenzenden Sitzungssälen untergebracht werden.

Im Foyer vor dem Präsidium haben rund 120 Promis ihren Platz gefunden. Zu ihnen gehört auch Angela Merkel, die vor ihrem Namen nun den Zusatz Alt-Kanzlerin führt. Sie war um 11.15 Uhr, eine Dreiviertelstunde vor Beginn der Bundesversammlung, eher diskret eingetroffen. Begleitet nur von einem Mitarbeiter huschte sie durch den Eingang Nord des Reichstages und nahm dann den unterirdischen Gang ins Paul-Löbe-Haus.

Dort ist sie dann das beliebteste Selfie-Motiv. Zig Delegierte wollen mir ihr zusammen abgelichtet werden. Besonders beliebt ist sie, das zeigte sich einmal mehr, bei den Grünen. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bayerischen Landtag, Katharina Schulze, spricht sie für ein gemeinsames Bild an, als Bärbel Bas schon mahnt, doch die Plätze einzunehmen, weil das Wahlergebnis feststeht. Die Alt-Kanzlerin lässt schnell ein Foto zu.

Der eigenen Fraktion ist sie weniger zugeneigt. Friedrich Merz, der neue CDU-Chef, bemüht sich vor Beginn der Versammlung, sichtlich um ein Gespräch mit ihr. Doch Merkel schaut demonstrativ in die andere Richtung. Man stand zusammen und doch meilenweit auseinander. Aus Rache rührt Merz dann keinen Finger, als die Parlamentspräsidentin die frühere Kanzlerin dann stellvertretend für alle Delegierten begrüßt und es langen Applaus für Merkel gibt.

Andere Delegierte haben mehr Spaß als der CDU-Vorsitzende. Die Dragqueen Gloria Viagra winkt auf hohen Hacken freundlich in die Menge und macht das Peace-Zeichen Richtung Kamera. Ihre rote Mähne leuchtet später aus den Reihen der Gäste, die die besten Plätze haben. Sie ist für die Linke dabei, ebenso wie die Autorin und Rapperin Lady Bitch Ray. Sie ist schon früh vor dem Reichstag eingetroffen, um Interviews zu geben. In hohen weißen Stiefeln und einem weißen Schleier steht sie im kalten Sonnenlicht und erklärt, dass sie Frank-Walter Steinmeier nie verzeihen werde, dass er die Agenda 2010 mit vorangetrieben habe.

dpa/Britta Pedersen Dragqueen Gloria Viagra sorgte für ein wenig Glamour zwischen den gedeckten Anzügen und Kostümen der anderen Delegierten.

Viel mehr Glamour gibt’s dieses Mal nicht. Dieses Mal sind neben Sportlern wie Leon Goretzka oder Trainern wie Hansi Flick und Christian Streich auch viele Pflegekräfte dabei wie der Intensivpfleger Ricardo Lange. Er hat sich in den letzten Monaten der Pandemie immer wieder für seine Berufskollegen starkgemacht, die während Corona am Limit arbeiten. Auch am Sonntag betont er wieder, dass sich in der Hinsicht nichts verbessert hat. Ansonsten sei er aber „stolz wie Bolle“, dass er an der Wahl des Staatsoberhauptes teilnehmen dürfe. Die Virologen Christian Drosten, Sandra Ciesek und Marylyn Addo und die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin freuen sich ebenfalls dabei zu sein.

Dabei war das Ganze nicht nur eine reine Freude. Am Samstag mussten alle Schlange stehen, um ihre obligatorischen Corona-Tests zu machen. Die Bundestagsverwaltung hatte dazu vor dem Reichstag ein eigenes Testzentrum errichtet. Bis 21.30 Uhr am Sonnabend wurden mehr als 2000 Tests vorgenommen bei den fast 1500 Delegierten und weiteren Mitarbeitern. Immerhin wurden so rund sechs positive Delegierte herausgefischt. Bei den Mitarbeitern sollen ebenfalls sechs Personen positiv gewesen sein. Die Veranstaltung war dennoch nicht in Gefahr. Der Bundesversammlung werden immer auch rund 100 Ersatzdelegierte benannt. In diesem Jahr mussten mit 75 Nachrückern ungewöhnlich viele von ihnen eingesetzt werden.

Finanziell lohnt sich das Wochenende für sie alle übrigens nicht. Die Delegierten, die anreisen müssen, erhalten außer den Reisekosten (immerhin erste Klasse) nur 75 Euro Aufwandsentschädigung pro Tag. Berliner gehen leer aus. So wie Raed Saleh. Der SPD-Vorsitzende des Berliner Abgeordnetenhauses sitzt schon anderthalb Stunden vor Beginn der Versammlung in der kleinen Cafeteria im Reichstag. Auch er sagt, dass es ihm eine Ehre sei, den Bundespräsidenten mitwählen zu dürfen. Schade sei natürlich, dass man die Delegierten hinterher einfach so ihrer Wege gehen lassen müsse, aber das sei ja klar. Feste und Empfänge hätten sich wegen Corona von vornherein verboten, so Saleh.

Höhepunkt der Feierlichkeiten blieb daher gegen 15 Uhr die Nationalhymne, die aber nicht mitgesungen werden durfte. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas macht aber ein Zugeständnis: „Sie dürfen mitsummen“, sagt sie.