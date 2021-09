Berlin - Am Schluss musste es ganz schnell gehen. Auf seiner letzten Sitzung vor der Wahl hat das Berliner Abgeordnetenhaus am Donnerstag noch zahlreiche Gesetze verabschiedet beziehungsweise geändert. Die Liste.

Das Schulgesetz sorgte bis zuletzt für Ärger. Schulen müssen künftig ein Kinder- und Jugendschutzkonzept festlegen. Unter anderem wird ein Klassenrat eingeführt, der sich einmal im Monat treffen soll. Außerdem wurden 800 zusätzliche Stelle für Schulsozialarbeit bewilligt, dabei fallen sogar die Bedarfsprüfungen weg. Proteste gab es bis zuletzt von den Schulleitungen, die sich durch einzelne Formulierungen im Gesetz in ihrer haushalterischen Freiheit beschnitten sehen.

Das neue Straßengesetz soll ein echtes Ärgernis beheben und gleichzeitig neue Chancen auf dem Weg zu neuen Mobilitätsangeboten eröffnen: Anbieter von Mietwagen, -fahrrädern und -tretrollern werden stärker reguliert. Bei diesem Gewerbe handele es sich um eine genehmigungspflichtige Sondernutzung von Straßen. Außerdem können die Behörden nun darauf hinwirken, dass Sharing-Angebote auch in den Außenbezirken platziert werden.

Das neue Hundesteuergesetz gehört zu den Lieblingsvorhaben der Linken. Nun werden Rentner sowie Menschen, die von Sozialleistungen leben, von der Hundesteuer befreit. Außerdem werden diejenigen, die ihren Hund aus einem Tierheim bekommen haben, fünf Jahre statt nur ein Jahr von der Hundesteuer befreit. Die zusätzlichen Kosten für das Land sind überschaubar: So ist das Hundesteueraufkommen zwischen 2009 und 2018 von 10,5 Millionen auf 11,7 Millionen Euro angestiegen, gleichzeitig war die Zahl der Steuerbefreiungen im selben Zeitraum von 4418 auf 1989 stark gesunken. Dieser Trend dürfte sich nun umkehren.

Das Zweckentfremdungsverbotsgesetz ist ein rot-rot-grüner Klassiker. Bereits dreimal wurde es in dieser Legislaturperiode geändert. Es wird eine Pflicht eingeführt, die im Registrierungsverfahren vergebene Registriernummer bei jeder Werbung oder jedem Angebot öffentlich sichtbar anzugeben. Internetportale und Printmedien, die Anzeigen für Ferienwohnungen veröffentlichen, werden verpflichtet, Angebote nicht ohne eine solche Nummer zu veröffentlichen.

Das Landesgleichberechtigungsgesetz soll einen Fortschritt für Behinderte bringen. Das Gesetz musste angepasst werden, um die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention im Berliner Gesetz zu verankern. In Paragraf 2 heißt es: „Niemand darf wegen seiner Behinderung diskriminiert werden.“ Und weiter: „Der Gesetzgeber und der Senat wirken darauf hin, dass Menschen mit Behinderung die Entfaltung ihrer Persönlichkeit, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, die Teilnahme am Erwerbsleben und die selbstbestimmte Lebensführung ermöglicht werden.“

Das Grünanlagengesetz soll den Wildwuchs in Parks ordnen. Künftig ist das Rad- und Skateboardfahren, Ballspielen, Baden, Bootfahren, Reiten, Grillen aber auch das Ausüben nichtkommerzieller Kunst- oder Kulturveranstaltungen nur auf besonders von den Bezirken ausgewiesenen Flächen gestattet. Bislang war all dies durch das Grünanlagengesetz gänzlich verboten, fand aber bekanntlich dennoch statt. Jetzt also legal und geregelt.

Das Gesetz zur Anpassung der Bezeichnung der Berliner Polizeibehörde klingt nach einer Lappalie, wurde aber durch das Streben nach einer möglichst geschlechterneutralen Sprache notwendig. Seit März heißt die Polizeibehörde nicht mehr „Der Polizeipräsident in Berlin“, sondern „Polizei Berlin“. Dies berührt Formulierungen in zahlreichen weiteren Gesetzen. Das wird jetzt mit einem Strich erledigt.

Das Jugendarrestvollzugsgesetz beseitigt einen blinden Fleck in Berlin: Es gab bisher keines. Der Schwerpunkt liegt nun auf der erzieherischen Ausgestaltung des Arrests, womit sich der Jugendarrest deutlich von dem Vollzug der Jugendstrafe abgrenzen solle. Tatsächlich wird damit in ein Gesetz gegossen, was in der Praxis bereits umgesetzt wird.

Das Naturschutzgesetz enthält neue Vorgaben zum Röhrichtschutz an Gewässern. Bisher mussten zahlreiche bestehende Steganlagen zurückgebaut werden, weil sich an den Ufern neues Röhricht gebildet hatte. Nachdem sich Steganlagenbetreiber an den Petitionsausschuss des Abgeordnetenhauses gewandt haben, soll dies nicht mehr automatisch geschehen.

Das Gesetz zur Umsetzung von EU-Datenschutzrichtlinien in der Berliner Justiz soll tun, wonach es klingt: Es holt Vorgaben der Europäischen Union zum Umgang mit personenbezogenen Daten nach Berlin.

Das Gesetz zur Förderung des E-Government wurde novelliert. Es legt fest, dass alle Formulare des Landes in einem zentralen Serviceportal bereitgestellt werden.

Das Datenschutzgesetz und das Verfassungsschutzgesetz wurden geändert. Damit soll die Arbeit von parlamentarischen Untersuchungsausschüssen erleichtert werden. Künftig sollen Behörden für die Ausschüsse relevante personenbezogene Daten nicht mehr löschen. (Quelle: rbb)