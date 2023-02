Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Landtag gedenkt der Opfer Der brandenburgische Landtag hat am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine der vielen Opfer gedacht und einen Stopp des Krieges gefordert. Landta... dpa

ARCHIV - Einer Landtagssitzung im Brandenburger Landtag. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Potsdam -Der brandenburgische Landtag hat am Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine der vielen Opfer gedacht und einen Stopp des Krieges gefordert. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (SPD) sagte in ihrer Rede am Freitag im Parlament in Potsdam: „Wir werden uns nicht an den Krieg gewöhnen, versprochen.“ Auf der Tribüne verfolgten auch Geflüchtete aus der Ukraine die Reden. In Brandenburg sind seit Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 rund 30 000 ukrainische Staatsangehörige aufgenommen worden.