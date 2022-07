Der 69 Jahre alte Bernd Gasper aus dem Ahr-Dorf Altenburg weiß ein Jahr nach der Flutkatastrophe noch immer nicht, wohin er zurückkehren kann. Sein Haus steht nicht mehr, aber er will zurück in seine Heimat. Sein älterer Bruder Gerd und dessen Frau Elfriede hoffen dagegen, im Herbst wieder in ihr Haus im selben Ortsteil einziehen zu können. „Es wird dann aber einsam“, sagt der 81-Jährige. Denn im schwer zerstörten Altenburg leben kaum noch Menschen, Schwalben nisten in leer stehenden Häusern, immer wieder wird auch noch eins abgerissen.