Ein Jahr nach Klinikstreik: Ziel noch nicht erreicht Der wochenlange Streik an den landeseigenen Kliniken Vivantes und Charité sorgte bundesweit für Aufsehen. Den Mitarbeitern ging es um mehr Entlastung und zum...

Berlin -Der wochenlange Streik an den landeseigenen Kliniken Vivantes und Charité sorgte bundesweit für Aufsehen. Den Mitarbeitern ging es um mehr Entlastung und zum Teil auch mehr Geld. Erstmals wird in Folge des Streiks minutengenau erfasst, wann Mitarbeiter in sehr belastenden Schichten tätig sind. Dafür gibt es einen Ausgleich in Form von Freizeit oder Geld.