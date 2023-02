„Waffen retten Leben“, aber davor war sie noch dagegen. Was erzählt Baerbock da?

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) während der Sicherheitskonferenz in München am 18. Februar.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) während der Sicherheitskonferenz in München am 18. Februar. Imago/Zuma Wire

Noch nie war Russland so isoliert und der Westen so vereint wie heute. Diese Botschaft wiederholte neulich Außenministerin Annalena Baerbock während der Sicherheitskonferenz in München. Neben ihrem ukrainischem Amtskollegen Dmytro Kuleba und US-Staatssekretär Anthony Blinken präsentierte sich Baerbock als „Friedensmacherin“. Ihre Lösung? Waffen, Waffen und nochmals Waffen. Die Ukraine müsste gewinnen und es gebe keinen Platz für eine neutrale Haltung, weil dies heißen würde, auf der Seite des „Aggressors“ zu sein.

Was ist das Ergebnis der Sanktionspolitik und der militärischen Unterstützung für die Ukraine? Baerbocks Antwort: „Millionen Menschenleben wurden gerettet.“ Das behauptete die Außenministerin auf der Hauptbühne des Luxushotels Bayerischer Hof. Der Aussage folgten weder Beweise noch Belege. Fragen von Journalisten im Raum wurden diesbezüglich nicht gestellt. Auf welcher Basis kann die Außenministerin behaupten, dass Waffenlieferungen in der Ukraine Menschenleben gerettet hätten, sogar „Millionen“? Nachweise blieb sie allen schuldig.

Was heißt „Sieg“?

Danach besprach das Trio dann den baldigen Sieg der Ukraine, der nicht in Frage gestellt werden dürfe. Dabei konnten die Minister nicht wirklich sagen, wann sich dieser Sieg ereignen wird und noch wichtiger, was eigentlich unter „Sieg“ zu verstehen sei. Heißt „Sieg“ die Wiedereroberung des ukrainischen Territoriums wie etwa der Krim? Oder vielleicht sogar die totale militärische Niederlange Russlands?

Wie ein Staat mit etwa 40 Millionen Einwohnern einen Krieg gegen eine Nation mit circa 140 Millionen Bürgern gewinnen soll, bleibt ein Rätsel. Aber während der Sicherheitskonferenz wurde bald klar: Der Krieg wird länger dauern als gedacht, deshalb werde bald ein langfristiger Nato-Rüstungsplan für die Ukraine notwendig sein. „Wir haben kurz-, mittel- und langfristige Perspektiven“, betonte die grüne Außenministerin.

Ist die Ukraine mit Putin an der Macht sicher? „Wenn er sich nicht ändert, nicht“

Auf die Frage, ob die Ukraine jemals sicher sei, solange Putin im Kreml sitze, erwiderte die Bundesaußenministerin: „Wenn er sich nicht um 360 Grad ändert, nein.“ Diese Aussage sorgte für Verwirrung, auch wegen des geometrisch irritierenden Patzers. Baerbock deutete wohl etwas unbeholfen den Wunsch nach einem Regime-Change in Russland an. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich vergangenen März in den Vereinigten Staaten, als US-Präsident Joe Biden über Putin gesagt hatte: „Er kann nicht an der Macht bleiben.“

Baerbock wollte am Anfang keine Waffen in die Ukraine liefern

Baerbock erinnerte sich in München an die ersten Tage nach dem Krieg und wie sie selbst kritisch auf Waffenlieferungen blickte. „Wir haben uns am 27. Februar 2022 dazu entschieden, unsere Rüstungsexportpolitik komplett zu verändern“, behauptete Annalena Baerbock. „Ich selbst wollte keine Waffen in Kriegsgebiete senden“, betonte sie. „Das ist das Gute an Menschen“, erklärte die 42-Jährige. „Wenn man nicht von Fehlern lernt, bleibt man einfach nur ein Baby“, fügte sie hinzu.

In München erwiderte Baerbock, dass niemand anderes diesen Krieg stoppen könne als Putin. Er habe „den Frieden in Europa zerstört“. Den westlichen Staaten bleibe nichts anderes übrig, als sich bis an die Zähne zu bewaffnen. Dasselbe gelte natürlich auch für die Ukraine, auch wenn das Land weder Nato- noch EU-Mitglied ist.

Vor knapp einem Monat wurde Baerbock stark kritisiert, weil sie behauptet hatte: „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“. Einige hatten den Versuch einer Eskalation in diese Worte der Ministerin hineingelegt, andere lobten die grüne Politikerin für ihre Klarheit. Kurz danach betonte ihr Parteikollege Robert Habeck während der ZDF-Sendung „Markus Lanz“, dass es „zwischen Kriegspanzern und Kampfjets“ einen Unterschied gebe. Welchen? Dass die einen fliegen und die anderen nicht? Töten tun sie jedoch beide.

