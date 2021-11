Berlin - Endlich und hoffentlich bald bekommt die Bundesrepublik eine echte Dreier-Koalition, eine Regierung aus drei wirklich unterschiedlichen Parteien. Zwar regieren bislang auch drei – die Union aus CDU und CSU sowie die SPD –, aber das ist eine Koalition, bei der sich nur zwei Seiten einigen mussten, so wie zuletzt immer seit 1957.

Nun endet hoffentlich die politisch deutlich langweiligere Zeit der Zweier-Koalitionen und damit die jahrzehntelange Selbstgewissheit der früheren Volksparteien, dass sowieso immer jemand von ihnen die Regierung anführt.

Primat des Machterhalts

Bei der Union von Helmut Kohl und Angela Merkel war es ein Markenzeichen ihrer Politik, erst einmal die Macht für die eigene Partei zu sichern. Dieses Primat des Machterhalts wurde oft über die eigentliche Aufgabe gestellt, nützliche Politik zu machen. Zur Not wurden auch die ungeliebten Großen Koalitionen eingegangen.

Mit solchen regierte Merkel drei von vier Mal, und so hat sich das Modell Große Koalition totgelaufen. Das ist auch gut so. Denn sie hat das Manko, dass sich zwei Parteien – noch mehr als sonst – in der Mitte drängeln. Und dass oft recht große Einigkeit herrscht, gegen die sich die Oppositionsparteien oder sonstige politische Kräfte zu profilieren versuchen, oft populistisch oder mit extremen Forderungen. Es ist kein Zufall, dass im Verlauf der ersten Großen Koalition ab 1966 auch die linksradikale Außerparlamentarische Opposition der 68er aufstieg und lange den Diskurs bestimmte. Als Merkel wiederholt zu dem Regierungsmodell ohne eine regierungsfähige starke Oppositionspartei im Parlament griff, setzte die rechtsradikal geprägte AfD zu Höhenflügen an.

imago/Chris Emil Janßen Sie verhandeln: Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Christian Lindner.

In der Merkel-Zeit waren klare Ziele, politische Konzepte oder gar Visionen eher verpönt. Politik hieß nicht mehr agieren, sondern reagieren. Viele Parteien schauten lieber auf den Zeitgeist. Die inhaltliche Klarheit fehlte und oft schien nur noch das Personal den Unterschied zu machen. Es herrschte Pragmatismus und wenn der Ausweg fehlte, wurde von Alternativlosigkeit gesprochen.

Diese Zeiten sind vorbei. Das heißt nicht, dass sich nun automatisch etwas bessert. Für Veränderungen sind weiterhin erst einmal die Parteien verantwortlich. Aber die Chancen auf kleine Änderungen der politischen Kultur sind gegeben. Denn auch der Zeitgeist hat sich geändert.

Überall ist nun von Diversität die Rede – von Vielfalt. Nun werden auch Minderheiten ernster genommen. Da passt es gut, dass die Zeit der Platzhirschparteien vorbei ist, dass etwa in Bayern die CSU nicht mehr allein regieren kann. Sie stellt dort seit 1957 den Ministerpräsidenten und regierte 59 Jahre allein. Und im Bund kommt nun wohl das erste Dreier-Bündnis seit 64 Jahren.

Mehr Aussicht auf mehr Vielfalt

Bei drei Parteien ist die Aussicht auf mehr Vielfalt größer. Außer wenn sie sich zu ähnlich sind und das für einen durchschnittlichen Gesamteindruck sorgt, wie bei Rot-Rot-Grün in Berlin. Im Bund treffen aber drei Parteien mit unterschiedlichen Sichtweisen aufeinander. Egal ob beim Klimawandel, der Wohnungsfrage oder der Debatte, ob der Staat den einzelnen Bürgern mehr verbieten sollte zum Wohle aller.

Der Vorteil bei der aktuellen Konstellation: Mit dem Ende der Volksparteien sind die Gewinner nur noch schwache Sieger und können nicht mehr nach Gutdünken festlegen, wer mit ihnen regieren darf. Nun sind die „kleinen“ Königsmacher entscheidend. Wenn diese drei nicht ihren Ruf verlieren wollen, sind sie gezwungen, sich zu einigen und aus ihrer Unterschiedlichkeit vielleicht sogar klügere Lösungen zu zimmern. Und dann werden sie sich miteinander profilieren, aber eben auch gegeneinander.

Fast wie im Privatleben

Natürlich sind Verhandlungen zu dritt schwieriger. Die einst großen Parteien jammern gern, dass es anstrengend ist, sich mit mehr als einer Partei zu einigen. Sie scheinen immer noch heimlich von der Alleinregierung zu träumen. Doch die Zeit der Alleinbestimmer ist vorbei.

Es ist wie im Privatleben: Drei Leute brauchen oft länger, bis sie sich geeinigt haben, etwa welchen Film sie sehen wollen. Ungleich schwieriger ist es bei harten politischen Differenzen. Da ist es komplizierter, Kompromisse auszuhandeln. Aber die Verhandler scheinen zu begreifen, dass ihr Ego nicht mehr die erste Geige spielen sollte.

Auch der Umgang der Parteien ist nicht mehr wie unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer: Die Rollenverteilung von Koch und Kellner hat ausgedient, es lebe die politische Vielfalt. Dadurch ist die Aussicht auf ein interessantes Verhandlungsergebnis etwas größer. Es wird spannend – hoffentlich zum Wohle der Bürger.