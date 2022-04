Berlin - Der 1. Mai 2020 verlief für Lea Remmert so wie für viele andere Journalisten an diesem Tag: Die damals 22-Jährige war in Kreuzberg mit einem Kamerateam unterwegs, um für News-Kanäle wie ProSieben und Welt-TV Videomaterial der Demonstrationen zum Tag der Arbeit zu drehen. Sie sah mehrere Zusammenstöße zwischen Demonstrierenden und der Polizei, es gab Festnahmen und Flaschenwürfe. Als sie kurz nach 23 Uhr ihre Tonausrüstung zusammenpacken will, kommt es zu einer Festnahme eines Demonstranten, direkt neben ihr und ihrem Team.

„Auf einmal kommt eine Hundertschaft von der Polizei angerannt“, sagt Lea Remmert. Als sie die Hundertschaft auf sich zu rennen sah, dachte sie erst, sie sei im Weg. „Als ich hochgeschaue, sehe ich nur noch, wie ein Polizist mir mit seiner Faust voll ins Gesicht schlägt.“ Dann wurde bei ihr alles dunkel.

Remmert blutete aus der Nase und dem Mund, sie hat Angst, ihre Zähne könnten durch den Schlag zertrümmert worden sein. Tatsächlich sind zwei Schneidezähne abgebrochen, drei weitere Zähne haben Risse bekommen. Im Gespräch mit der Berliner Zeitung sagt sie, sie sei nach dem Schlag von Polizisten „eingekesselt“ worden, einer davon habe für sie den Krankenwagen geholt. Direkt am nächsten Tag im Krankenhaus habe sie alle Details des Falls attestiert und dann, auf der Polizeiwache in der Nähe ihres Zuhauses, hat sie gegen die Polizei Berlin eine Strafanzeige erstattet.

Damit wurde Lea Remmert zu einer von insgesamt 521 Menschen, die im Jahr 2020 wegen Körperverletzung im Amt gegen Polizeikräfte geklagt haben. Im Jahr 2021 waren es sogar 591 Menschen. Aber zwei Jahre später hat Remmert weder ein Schmerzensgeld, noch eine Entschuldigung von der Polizei oder vom Land Berlin bekommen. Das Landeskriminalamt hat intern bei der Polizei zu ihrem Fall ermittelt, im April 2021 wurde er aber eingestellt – denn der Täter konnte nicht identifiziert werden. Immerhin weiß sie jetzt: Er war ein Mitglied der 15. Hundertschaft der Berliner Polizei.

dpa 01.05.2020, Berlin: Wie für 2022 geplant waren im 2020 5000 Polizisten im Einsatz.

Sie habe sich lange mit der Frage gequält, warum der Polizist gezielt auf sie zukommen sei. „Deswegen hatte ich mich auf den Strafprozess gefreut, weil ich wissen will, was passiert ist.“ Zunächst hat sie versucht, sich in den Polizisten hineinzuversetzen. War das alles vielleicht ein Missverständnis, eine Überreaktion? Sie weiß, dass der 1. Mai für jeden Polizisten ein harter Arbeitstag ist. Hat der Polizist gedacht, dass sie Demonstrantin war? Aber auch das ergibt keinen Sinn – sie trug einen großen Mikrofonanger, auch Kopfhörer und einen Tonmischer. Ihre Kollegen hatten große Kameras dabei. Es sollte leicht gewesen, sie als Journalistin zu erkennen.

Im Januar dieses Jahrs erstattete Remmert über ihren Anwalt eine Zivilklage gegen das Land Berlin – aktuell warten sie noch auf den ersten Gerichtstermin. Sie verlangt ein Schmerzensgeld von 10.000 Euro – um die rechtlichen und auch medizinischen Kosten zu decken. Direkt nach dem Fall müsste Remmert mehrere Hundert Euro für eine provisorische Reparatur ihre Zähne ausgeben – weil dieses keine Leistung der Krankenkasse war. Sie rechnet mit weiteren solchen Kosten in den nächsten Jahren. „Die abgebrochene Schneidezähne halten jetzt erstmal, aber einen Apfel abbeißen ist nicht drin.“, sagt Remmert. In zwei oder drei Jahren muss sie ein Implantat einsetzen lassen, das Tausende Euro pro Zahn kostet.

Diese Klage ist ihr dritter Versuch, Schmerzensgeld zu fordern. Der zweite richtete sie noch an die Senatsverwaltung für Finanzen, die für Haftpflichtversicherung der Polizei zuständig ist. Die Forderung wurde Anfang Dezember 2021 als unbegründet zurückgewiesen. Nach Anfrage der Berliner Zeitung erklärte ein Pressesprecher der Finanzverwaltung weiter: „Ausweislich der in den Ermittlungsakten befindlichen Zeugenaussagen kann nicht davon ausgegangen werden, dass es sich um eine bewusste Handlung handelte.“ Der Schlag gegen sie sei zwar passiert, aber der betroffene Polizist habe „sich in den Kabeln der Tonanlage verheddert“. Es könne also wegen der „Hektik“ keine fahrlässige Handlung angenommen werden.

Diese Erklärung lehnt Remmert ab. „Ich habe gesehen, wie er ausgeholt hat und mit der Faust auf mich zukam“, sagt sie. „Das war ein gezielter Schlag, da gehe ich von ganz fest aus.“ Jörg Reichel, Landesgeschäftsführer für Berlin und Brandenburg bei der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion, sieht das ähnlich: Er sieht in der Erklärung der Finanzverwaltung einen Versuch auf einen „Täter-Opfer-Umkehr“, wie er der Berliner Zeitung am Telefon mitteilt.

Reichel hat Lea Remmert schon früh nach ihrem Fall unterstützt: Er schloss sich ihrem Spendenaufruf zur Finanzierung ihrer Prozesskosten an, woraufhin sie bereits rund 7000 Euro erhalten hat. Ohne diese Kampagne, sagt sie, hätte sie ihre jüngste Klage sich nie leisten können: Die ersten 972 Euro aus den Spenden hat sie gerade für Gerichtsgebühren ausgegeben, damit die Gerichtshandlung erst vorgenommen werden kann. Aus solchen finanziellen Gründen aber auch wegen Angst vor „existenzbedrohender“ Gegenklagen entscheiden sich viele Journalistinnen und Journalisten bei Schlägen oder mittleren Sachschäden dagegen, vor Gericht zu erscheinen oder eine Klage zu erstatten. Deswegen komme es sehr selten in Fällen von Polizeigewalt gegen Medienschaffenden, zu einem Urteil – von Auszahlungen von Schmerzensgeld ganz zu schweigen.

Für Lea Remmert sieht er eine Auszahlung von Schmerzensgeld durch das Land Berlin als das einzige gerechte Ergebnis. „Es ist wirklich obszön, dass man in Fällen vermutlicher Körper- oder Sachverletzungen Geld an den Staat bezahlen muss, damit er tatsächlich handelt“, sagt Reichel. „Wie ihr Fall bisher behandelt wurde, ist ihr gegenüber sehr entwürdigend und ein Skandal gewesen.“ Mit Blick auf die 15 angekündigten Kundgebungen zum 1. Mai an diesem Wochenende, wobei vermutet 5000 Polizeikräfte auf den Straßen Berlins unterwegs werden, erwartet Jörg Reichel schon ähnliche Übergriffe auf Medienschaffenden wie im Fall Remmert. „Für Journalisten besteht immer die Gefahr, dass sie in dem Chaos des 1. Mai von der Polizei angegriffen werden“, sagt er.

Lea Remmert weiß noch nicht, wie lang sie noch auf den ersten Gerichtstermin in ihrer jüngsten Klage warten muss. Am 1. Mai bleibt sie von den Demonstrationen fern; sie wird sich mit einem anderen Drehprojekt ablenken. Und zunächst lässt sie sich optimistisch auf den Verlauf ihrer Klage blicken. „Erstmal will ich einfach, dass man mir sagt, du hast Recht – in Form eines Urteils, wo es heißt, das Land Berlin übernimmt meine Kosten“, sagt sie. Außerdem wolle sie anderen mit dem Urteil helfen. Sie ist sich sicher, dass Ähnliches auch anderen passiert, die nicht die Deutsche Journalisten-Union hinter sich haben. „Ich glaube, wäre ich da als ganz normale Demonstrantin gewesen, da wäre überhaupt nichts passiert.“

Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten am 1. Mai sei nicht selten und gehe überwiegend von Polizisten aus, sagt Reichel – das sei ähnlich wie bei der Berichterstattung von Klimaproteste. Das Seltene an Lea Remmerts Fall sei aber, dass die Gewalt so sichtbar geworden ist. „Lea hatte den Mut, öffentlich darüber zu sprechen“, sagt Jörg Reichel. Er hofft, dass es zu einer öffentlichen Diskussion über Polizeigewalt führt.

Lea Remmert vermeidet seit dem Ereignis fast jeden Auftrag, bei dem sich Polizei angekündigt habe, sagt sie. „Es war einfach ein einschneidendes Erlebnis.“ Sie hofft, dass sich das im Laufe der Zeit abmildert. Früher hatte ich Vertrauen in den Rechtsstaat, sagt sie. „Heute halte ich alles für möglich.“ Ein Dreh bei den 1.-Mai-Kundgebungen kommt für sie auch in diesem Jahr nicht in Frage.