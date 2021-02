Berlin - Es gibt Menschen da draußen, die sich vorstellen, wie Tareq Alaows das Reichstagsgebäude stürmt. Bewaffnet mit Hammer und Meißel oder was auch immer man so brauchen würde, um die 16 Meter breite Inschrift über dem Westportal zu ändern: von „Dem Deutschen Volke“ in „Für alle, die in Deutschland leben“. Jedenfalls rollten gleich die ersten Empörungswellen an.

Es gibt nun mal Menschen da draußen, die sich sehr gerne empören, die an Fake News auf Twitter oder Facebook glauben, und wenn sie dort Artikel über den angeblichen Reichstagsstürmer aus Syrien gekauft haben, kauften sie auch: Fremdenhass oder zumindest Vorurteile gegenüber Geflüchteten wie Tareq Alaows. Immerhin wird ihm nicht nur kriminelle Energie zugetraut. Sondern auch korrekte Rechtschreibung und Kommasetzung.