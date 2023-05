Ein ungewöhnlicher 9. Mai in Moskau: Was wohl Wladimir Putin sagen wird

Heute will Wladimir Putin in Moskau zu seinem Volk sprechen. Eins steht fest: Es wird kein normaler 9. Mai werden. Die Analyse.

Angesichts des brutalen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, der nur zu offensichtlichen blamablen Misserfolge der russischen Streitkräfte und der erwarteten ukrainischen Offensive erhalten die Feierlichkeiten anlässlich des 9. Mai 2023 eine besondere Brisanz. In der jüngsten Episode, der seit Monaten öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzung zwischen Jewgenij Prigoschin und dem russischen Verteidigungsministerium, kündigte der Financier der Söldnergruppe „Wagner“ an, die ostukrainischen Stadt Bachmut bis zum Beginn der Siegesparade in Moskau einzunehmen.