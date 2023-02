Ein Viertel der Grundsteuer-Erklärungen fehlen noch Bis Ende Januar hatten Immobilienbesitzer Zeit, ihre Grundsteuer-Erklärung beim Finanzamt einzureichen. Doch nur drei Viertel der Eigentümer kam der Verpflic... dpa

ARCHIV - Doppelhäuser einer Neubausiedlung. Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Potsdam -Bis zum Ende der Abgabefrist am Dienstag sind erst knapp drei Viertel der Grundsteuer-Erklärungen bei den Brandenburger Finanzämtern eingegangen. Bis zum Fristende seien knapp 930.000 Erklärungen registriert worden, dies entspreche nur rund 74,4 Prozent der wirtschaftlichen Einheiten, teilte das Finanzministerium am Mittwoch mit. Allerdings seien in den letzten drei Tagen bis zum Fristende noch knapp 125.000 Erklärungen eingegangen.